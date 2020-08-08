Как София Ротару проводит время на карантине и в чем секрет ее вечной молодости?

Практически 60 лет мы любуемся и восхищаемся талантом артистки. Из-за пандемии планов у Софии Ротару на сольные концерты в ближайшее время все еще нет. Тем не менее скоро поклонники услышат премьеру новой песни. Сейчас певица работает над очередным синглом, который, скорее всего, появится уже осенью.

Из слов Софии Ротару:

В прошлой жизни я, наверное, была бездельницей, поэтому и тружусь с самого детства. Я никогда не устану повторять, что все, чем наделена я, это заслуга моих родителей, их воспитание и дар Божий. Родительская любовь к жизни, песне и их трудолюбие всегда были для меня примером. К тому же я всегда была подвижной, любила спорт, особенно легкую атлетику, даже стала чемпионкой школы по многоборью.

Песня для меня – маленькая новелла, со своим миром чувств и со своими героями. Я родилась в самом песенном крае – в селе Маршинцы Черновицкой области. Без песен у нас не обходится ни одно торжество, ни один обряд. Кажется, сама земля рождает там песни. И хотя в Черновицком музыкальном училище я училась на дирижера-хормейстера, петь я любила больше.

В любом возрасте будьте во что-то влюблены. После смети супруга, я влюбилась в свою профессию. Постоянно нахожу новые интересные темы, работаю с молодыми авторами и музыкантами. Это меня вдохновляет, поддерживает и помогает двигаться вперед. А еще я перфекционистка. Казалось бы, столько лет на сцене, можно бы уже что-то сделать и на четверку, но я себе этого не позволяю. Всегда и во всем стараюсь быть безупречной.

Внутренняя гармония – это то, что помогает мне быть в форме. Конечно, стараюсь регулярно заниматься спортом, три-четыре раза в год посещаю массажиста, а если необходимо, сажусь на диету. В свободное время люблю прогулки по городу: надеваю шлепки и с криком: «Да здравствует свобода!» отправляюсь куда глаза глядят. Такое счастье когда тебя никто не знает, не тревожит – чувствуешь себя свободной птицей.

Секрет красоты от Софии Ротару:

Чтобы всегда оставаться стройной и привлекательной, певица придерживается строгой диеты. София Ротару использует дробное питание и отказывается от поздних приемов пищи. Она также ведет активный образ жизни, если нет возможности посетить тренажерный зал или поплавать в бассейне, звездная артистка не чурается физического труда на приусадебном участке. Она выращивает овощи и даже делает заготовки на зиму, особенно во время карантина. По словам Ротару, она не пользуется специальными средствами по уходу за лицом. Все, что она себе позволяет, это легкий массаж кожи кубиками льда из минеральной воды.

Источники: ok-magazine.ru, vesti.ua, kp.ua, viva.ua