Как сделать идеальное селфи и кто его придумал три века назад

Селфи давно стало нормой для современного человека. Где бы мы не были и чем бы не занимались, мы всегда готовы запечатлеть себя на камеру телефона.

В день без селфи, который ежегодно отмечают 16 марта, мы расскажем когда лучше не делать селфи и в чем секрет удачного фотопортрета.

Как Рембрандт придумал первое селфи?

Термин «селфи» появился еще в начале 2000-х годов среди фотографов. В переводе с английского «selfie» описывает физическое действие «сам себя», а также автопортрет сделанный на фотокамеру или списанный с отражения в зеркале.

На самом деле этот вид изобразительного искусства появился задолго до создания фотоаппаратов и мобильных телефонов. Говорят, что голландский художник и гравер Рембрандт был первым, кто придумал «селфи». Искусствоведы считают, что автор написал лучшие автопортреты всех времен, рисуя себя глядя в отражение в зеркале. Самая известная работа художника в этом жанре «Автопортрет с двумя кругами». Так в XVII веке появилось одно из самых первых «селфи» в истории.

Еще одним любителем селфи того времени оказался испанский художник Диего Веласкес. Об этом говорит его знаменитая картина «Менины» или «Семья Филиппа IV». Если рассмотреть картину, можно увидеть, как Веласкес изображает испанского короля и королеву в зеркале, их дочь-инфанту в центре, а себя за работой, смотрящего прямо на зрителя. Чем вам не историческое «селфи»?

Кто нас научили делать фото в зеркале

Лишь спустя два века, в 1839 году, появилось первое привычное для нас селфи, сделаные на фотоаппарат. Автором первого в истории фотопортрета был американский фотограф и химик-любитель Роберт Корнелиус. А через шестьдесят лет компания Kodak выпустила портативный фотоаппарат, камера которого устанавливалась на какой-нибудь штатив. С тех пор в творческих кругах фотографирование самого себя в зеркале стало популярной техникой.

В 2010 году, с появлением социальной сети «Инстаграм» (предназначена для публикации фото и видео), селфи стало массовым явлением и даже нормой. Себя любят фотографировать голливудские звезды, публичные личности, блогеры, журналисты, государственные деятели и обычные люди. Для нас это легкий способ сообщений о какой-то важной или интересной информации, рассказать о своей жизни, поделиться историей. С началом полномасштабной войны в Украине, наш президент и многие эксперты ежедневно публикую в социальных сетях селфи и видео, чтобы поддерживать с нами связь.

Этикет селфи: как ненужно себя фотографировать

Селфи нельзя делать на фоне трагедий, ужасающих ситуаций или в условиях угрожающих жизни, если вы не эксперт, подтверждающий происходящее событие. Автопортрет считается «правильным», если рассказывает о каком-то положительном событии или фрагмент вашей жизненной истории.

Психологи не советуют выкладывать больше трех селфи в день или часто фотографировать себя в общественных местах. Люди начинают раздражаться от таких действий. Делайте селфи в важные, интересные или особенные моменты.

Не делайте фото на фоне других людей, если они не согласны или не видят вас. Снимайтесь только с людьми, которые вам близки, интересны или приятны. Перед публикацией покажите снимок человеку и убедитесь, что он не имеет ничего против.

Обращайте внимание на то, как и в каком состоянии вы делаете селфи. Если на нем вы выглядите так, как вам было бы стыдно выйти на улицу, значит это фото для закрытого архива и публиковать его не стоит.

При публикации селфи, обязательно подписывайте фото, тогда оно приобретает больше смысла и становится историей.

Как сделать удачное селфи

Оказывается, сделать селфи дело нелегко, вот несколько советов удачного фотопортрета:

Уделяйте внимание свету — чем его больше, тем лучше. Свет должен падать на вас, а не слепить камеру, иначе на фото получится темный силуэт. На улице не держите телефон на одной линии с солнцем.

Ищите свой ракурс — кадр получился удачным, если найти свою позу. Подвигайте плечами и головой и делайте пробные фото. Камера телефона должна находиться ровно напротив вашего лица или чуть выше. Выражайте свои эмоции, не бойтесь быть смешным, серьезным, впечатлительным. Главное, чтобы это было в тему.

Обратите внимание на фон — в селфи не всегда главную роль играет ваше изображение. Многое зависит от заднего плана в кадре. Он должен быть интересным, необычным, креативным, выражать вашу эмоцию здесь и сейчас, раскрывать смысл фотографии.

В Каннах селфи не делают

А вы знали, что с 2018 года на ежегодном Каннском кинофестивале гостям и зрителям запретили делать селфи. Организаторы посчитали селфи за моветон.

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