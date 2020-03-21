Как самому сделать антисептик для рук в условиях карантина?

Во время пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует тщательно мыть руки с мылом. Но если рядом нет мыла и воды, поможет дезинфицирующее средство для рук. С учетом того, как распространяется вирусная инфекция и насколько растет спрос на дезинфекторы, приобрести сегодня антисептик непросто. А вот сделать это средство можно и самостоятельно, даже не выходя из дома.

Дезинфицирующее средство на спирту

Это дезинфицирующее средство похоже на те, что продают в аптеке, но без дополнительных химических веществ. Для того, чтобы приготовить антисептик понадобится: медицинский спирт (99%) — 2/3 стакана, гель алоэ-вера — 1/3 стакана, эфирное масло (лаванды, гвоздики, корицы или перечной мяты) — 8–10 капель, пластиковая или стеклянная емкость.

Смешайте в миске спирт и гель алоэ вера до однородности. Добавьте эфирное масло. Добавляйте его по одной капле за раз, помешивая в процессе. Эфирные масла лаванды, гвоздики, корицы и перечной мяты обладают антисептическими свойствами. Если вам не нравятся эти ароматы, подойдет масло лимона, грейпфрута или маракуйи. Перелейте готовую смесь в пищевой контейнер. Чтобы носить дезинфицирующее средство с собой, подойдет флакон с дозатором.

Приблизительная стоимость антисептика — 70-80 грн.

Дезинфицирующее средство на основе гамамелиса

Некоторые предпочитают не использовать спиртовые антисептики, так как спирт может сильно высушивать кожу. Использование дезинфицирующего средства на основе гамамелиса является прекрасной альтернативой. Гемамелис также можно заменить на настойку ромашки или календулы. Для того, чтобы приготовить антисептик понадобится: гель алоэ вера — 1 стакан, настойка гамамелиса — 1 или 1/2 чайные ложки, масло чайного дерева — 30 капель, эфирное масло (по вкусу) — 5 капель, пластиковая или стеклянная емкость.

Смешайте гель алоэ вера, масло чайного дерева и гамамелис. Добавьте эфирное масло. Перелейте смесь в пластиковую или стеклянную емкость и закройте до дальнейшего использования.

Приблизительная стоимость антисептика — 60 грн.

Антисептик для предметов обихода

Дезинфицирующее средство нужно использовать не только для рук, но и для предметов быта, которыми мы пользуемся ежедневно. Для того, чтобы приготовить антисептик понадобится: медицинский этиловый спирт (99%) — 20 мл, перекись водорода — 10 мл, эфирное масло (по вкусу) — 5-7 капель, флакон с распылителем.

Наберите шприцом этиловый спирт и слейте его в баночку с пульверизатором. Возьмите перекись водорода и добавьте в емкость со спиртом. В конце добавьте несколько капель эфирного масла. Закройте бутылочку с распылителем, взболтайте ее и обработайте руки и предметы обихода (ключи, дверные ручки, деньги, кошелек, мобильный телефон и т.д.).

Приблизительная стоимость антисептика — 40 грн.

Внимание! Дезинфицирующее средство для рук не должно заменять мытья рук. Используйте его только при необходимости.

Фото: kubnews

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