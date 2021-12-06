Как сайты манипулируют пользователями: уловки и трюки в дизайне

Большинство посетителей сайтов не задумываясь разрешают использовать данные своего браузера, так называемые cookie-файлы, когда появляется всплывающее окошко. Люди не читают, что написано в сообщении, а просто жмут на кнопку «Принять все». Это привычное действие и оно достаточно предсказуемо. Иногда разработчики сайтов сознательно пользуются человеческой невнимательностью, чтобы достичь своих целей.

Давайте разберемся, как дизайнеры могут манипулировать поведением пользователей на сайте или в приложении.

Как понять, что владельцы сайта пытаются манипулировать?

Основная функция любого дизайна — сделать вещь удобной и понятной. Когда на сайте всплывает окно с предложением подписаться на рассылку, мы понимаем, что зеленая кнопка означает согласие, а нажатием на крестик закроем окно. Но бывают вещи, которые сделаны как-будто специально неудобно и неправильно.

Специалист по дизайну интерфейсов Гарри Бригналл называет эти уловки — темными паттернами (Dark Patterns). Слово паттерн означает повторяющийся шаблон или образец. Их используют в дизайне, чтобы повлиять на решение пользователя и получить его согласие, его внимание и его деньги. Любые элементы дизайна, которые вводят человека в заблуждение — это манипуляция, считает Бригналл.

Многие компании намеренно усложняют процесс ухода своих клиентов. Ведь если удастся хоть ненадолго удержать аккаунты пользователей в системе, то это принесет дополнительные деньги от рекламодателей. В одном исследовании говорится, что Facebook и Google используют темные паттерны в дизайне, чтобы выманить побольше конфиденциальных данных. Нажимая на кнопку «Согласен», пользователи разрешали доступ к личной информации.

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Какие уловки используют в дизайне, чтобы удержать пользователя?

Специалисты выделяют несколько типов темных паттернов в дизайне:

Неверное направление . Дизайн целенаправленно фокусирует внимание на одном элементе, чтобы отвлечь от другого. Кнопка «Купить» или «Подписаться» всегда более контрастная и яркая, чем кнопка отказа

. Дизайн целенаправленно фокусирует внимание на одном элементе, чтобы отвлечь от другого. Кнопка «Купить» или «Подписаться» всегда более контрастная и яркая, чем кнопка отказа Согласие из чувства вины . Пользователю предлагают выбрать вариант ответа, навязывая негативные ощущения или стыд. Вместо фразы «Отказаться от рассылки» может быть что-то вроде «Мне не нужны ваши скидки» или «Я не хочу вам помочь»

. Пользователю предлагают выбрать вариант ответа, навязывая негативные ощущения или стыд. Вместо фразы «Отказаться от рассылки» может быть что-то вроде «Мне не нужны ваши скидки» или «Я не хочу вам помочь» Заманить и подменить . Пользователь хочет сделать одно, но в результате получается совсем другое. Ради скидки человек привязывает свой аккаунт социальной сети к кабинету магазина, в результате активируется спам-рассылка

. Пользователь хочет сделать одно, но в результате получается совсем другое. Ради скидки человек привязывает свой аккаунт социальной сети к кабинету магазина, в результате активируется спам-рассылка Вопросы с подвохом. Человек заполняет форму на сайте и автоматически снимает все галочки внизу, не читая мелкий шрифт. Многие привыкли, что это означает отказ от рассылки, но если вчитаться, то там написано обратное: снятие галочки разрешает рассылку рекламы

Скрытые расходы . На последнем шаге оформления товара или услуги сумма может быть больше, чем ожидалось. Комиссии, сборы, оплата доставки, премиум-подписка или дорогой тариф выводятся на экран, когда пользователь уже вводит данные карты

. На последнем шаге оформления товара или услуги сумма может быть больше, чем ожидалось. Комиссии, сборы, оплата доставки, премиум-подписка или дорогой тариф выводятся на экран, когда пользователь уже вводит данные карты Ловушка для тараканов . Процесс регистрации очень быстрый, буквально в несколько кликов. Но удалить аккаунт или отказаться от подписки довольно сложно. Иногда нужно писать в поддержку сайта и ждать ответа. В этом случае, пользователям проще оставить все как есть, ничего не удаляя

. Процесс регистрации очень быстрый, буквально в несколько кликов. Но удалить аккаунт или отказаться от подписки довольно сложно. Иногда нужно писать в поддержку сайта и ждать ответа. В этом случае, пользователям проще оставить все как есть, ничего не удаляя Скрытая реклама. Объявления маскируются под другой контент или кнопку, чтобы пользователь нажимал на рекламную ссылку. Нажав на кнопку «Скачать» пользователь попадает на спонсорскую страницу, а скачивания не происходит

Разве все эти уловки в дизайне не нарушают права потребителей?

Проблема заключается в том, что ко многим таким штукам пользователи уже привыкли и не считают их нарушением своих прав. К тому же, дизайнеры могут неосознанно использовать темные паттерны, просто потому что они эффективны. Не все эти уловки могут навредить посетителю сайта, хотя и являются манипуляцией.

Власти Калифорнии первые в США запретили компаниям манипулировать поведением пользователей с помощью дизайна и использовать темные паттерны. Сайты не должны сбивать человека с толку, а процесс отмены подписки должен быть легким и понятным. За нарушение предусмотрен большой штраф.

Гарри Бригналл рекомендует пользователям публично рассказывать о каждом факте манипуляции в своих соцсетях и блогах. Уловки и трюки дают шанс компаниям немного подзаработать, но если станет известно, что они вводят клиентов в заблуждение, это ударит по репутации. Скорее всего, они постараются изменить свой дизайн.

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