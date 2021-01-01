Как прийти в себя после новогоднего застолья?

Новогодняя ночь позади, а похмелье и головная боль могут испортить весь последующий день 1 января. Мы делимся с вами полезными советами, как избавиться от недомогания после праздника, чтобы прийти в себя и продолжить встречу Нового года.

Шаг №1: зарядка и контрастный душ

Первое, что нужно сделать после новогодней ночи — это принять контрастный душ или прохладную ванну температурой 28-30°С не больше 7 минут. Еще один вариант, который повысит тонус — зарядка. Она гарантированно взбодрит!

Шаг № 2: тонизирование

Лучший способ быстро привести кожу в тонус — это охладить ее. Положите на пару минут на лицо полотенце, намоченное холодной водой. Или протрите лицо ватным диском, смоченным в холодном молоке. Избавиться от отеков под глазами помогут компрессы — намочите кофе или чаем ватные диски и положите их на веки на 10-15 минут. Этот вариант подойдет для тех, кто собирается в гости. Также можно попробовать массаж лица кубиком льда.

Шаг №3: выводим токсины народными средствами

Натуральный огуречный или капустный рассол. Он положительно влияет на микрофлору желудка и работу сердца.

Орехи или масло. Кроме бульонов, при похмелье полезно употреблять растительные жиры, к примеру, масло или орехи. При этом орехи нужно растолкать и употребить, тщательно пережевывая.

Стакан холодного молока спасет от головной боли. Однако подходит для этого только свежее молоко. Поэтому, немедленно в магазин!

Зеленый чай хорошо тонизирует и выводит токсины.

Коктейль после похмелья

Яичный коктейль: яйцо хорошо взбить, посолить и поперчить по вкусу. Налить в рюмку и добавить сверху одну ложку уксуса и выпить залпом.

Апельсиновый коктейль: в стакан апельсинового сока добавить мелко нарезанный лимон с кожурой и две ложки меда. Все это хорошо перемешать в блендере и выпить.

Томатный коктейль: в одном стакане смешать томатный сок с одним желтком, добавляя соль и перец по вкусу.

Доставайте кошелек: что купить от похмелья в аптеке?

Одним из самых популярных и действующих препаратов от похмелья — это «Алкозельцер». Его цена — от 52 гривен. Не менее эффективен «Медихронал» — средняя стоимость 70 гривен. От похмелья также могут помочь пенталгин, аспаркам и аспирин шипучий, если его нет — выпейте две таблетки обычного аспирина. Ну, и на конец, не забудьте утолить жажду «Поляной Квасовой» или «Боржоми». В крайнем случае, выпейте еще черный или белый активированный уголь.