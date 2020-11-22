Как придумывают и что означают названия лекарств?

Покупая в аптеке лекарство, мы вряд ли задумываемся над тем, почему оно называется так, а не иначе. И хотя непосвященным «имена» большинства лекарств ни о чем не говорят, врач по названию без труда может определить, при каких заболеваниях их используют.

Вместо названий лекарств использовали формулы

До 1961 года во всем мире использовали сложные названия лекарств на латыни или составленные по их химическим формулам, которые присваивал Международный союз теоретической и прикладной химии. Представьте себе, что вам нужно купить в аптеке «натрия 2,3-диметил-1-фенил-4-метиламинопиразолон-5-N-метансульфоната гидрат», а ведь речь идет всего лишь об обычном анальгине. В этих многоэтажных зубодробительных названиях путались даже врачи. Американские медики предложили сформировать специальный совет, который бы помогал в создании новых названий лекарств, а заодно и следил бы, чтобы эти названия были короткими, запоминающимися и простыми для произношения.

У каждого лекарства – три названия

Существуют законы, которые строго соблюдают при создании названия для новых препаратов.

Во-первых, оно должно быть коротким.

Во-вторых, названия лекарств не должны содержать некоторые сочетания букв, так как они могут привести к проблемам в произношении.

В-третьих, нужно учитывать, что есть приличные для европейцев наименования, которые могут иметь непристойный смысл в странах Востока или Азии.

По сути, именем препарата является его формула, однако запомнить ее не под силу человеку без медицинского образования. Именно поэтому каждое лекарство, которое мы приобретаем в аптеке, носит три названия – химическое, международное и торговое.

Химическое название в инструкции указывается для фармацевтов и врачей. Это та самая формула, которую мы даже не пытаемся прочесть. Универсальное, или международное название известно каждому фармацевту в любой стране мира. Третье название торговое – то, которое препарату присвоила фармацевтическая фирма-производитель.

Названия лекарств подскажут о своем предназначении

По названиям лекарственных средств можно определить, для чего они предназначены. Для этого используют латинские или греческие части слов, которые понятны врачам всего мира.

Греческий корень «дерма» (кожа) указывает на препараты для лечения кожи, «энтерон» (кишечник) – заболеваний кишечника, а слово «гастер» (желудок) говорит о том, что лекарство лечит желудочные недуги. С использованием латинского слова «кор» (сердце) созданы названия препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – валокордин, корвалол, кордарон.

Древнегреческое слово «алгос» (боль) присутствует в названиях многих обез­боливающих лекарственных средств – анальгин, баралгин. Также названия болеутоляющих могут быть образованы от слова «эстезис» (чувство) – анестезин. Иногда такие лекарства содержат корень «каин» от испанского слова «кокаин», болеутоляющего вещества из листьев коки – новокаин, дикаин.

Если в названии содержится слово «пир» (огонь), то это жаропонижающие средства – антипирин, пирабутол, реопирин. Наличие в названии слова «холе» (желчь) указывает на то, что препарат лечит заболевания желчного пузыря.

Противоинфекционные сульфаниламиды имеют в названии слово «сульфа» (сера) – норсульфазол, сульфадимезин. В названиях препаратов, снижающих давление, типа раунатина, использован слог «рау». Это означает, что лекарства получены из тропического растения раувольфии. А если в названии использовано слово «анаболе» (подъем), значит, препарат относится к группе анаболических стероидов – нероболил, ретаболил, неробол.

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