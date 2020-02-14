Рейтинг одесских аптек: где купить лекарства дешевле

Сегодня в Одессе работает более десятка сетей аптек. Каждая из них удобно располагается в любом районе города и имеет свои преимущества: большинство работает круглосуточно, предоставляет консультации специалистов, предлагает выгодные скидки и акции. Наша редакция решила проверить известные аптечные сети и сравнить стоимость популярных препаратов. Мы выяснили, где на самом деле дешевле и выгоднее приобретать лекарства.

Как читать рейтинг?

Цена на каждый исследуемый препарат располагается сверху вниз по степени увеличения.

Рядом с ценой слева указан номер в черном кружочке. Это номер аптеки, название которой можно найти снизу от рейтинга.

1. Аптека «Полимед»

Услуги: доставка по Украине.

Лояльность к клиенту: система накопления баллов и скидочные купоны.

Телефон: (080) 033-54-98.

Сайт: polimed.ua.

2. Аптека «Доброго дня»

Услуги: заказ препаратов по телефону или через сайт; круглосуточная работа.

Лояльность к клиенту: «Програма Пік­лу­вання» дает возможность получать бонусы в размере 3% и программа «Постійна Купівля» — получение бонусов до 8%. Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов действует скидка в 6%.

Телефоны: круглосуточная бесплатная информационная служба 0-800-500-129, а также «Viber» (063) 228-47-84.

Сайт: add.ua.

3. Социальная сеть здоровья «Анкор»

Услуги: доставка препаратов на дом; в аптеках сети можно бесплатно измерить давление и вес; круглосуточная работа.

Лояльность к клиенту: бесплатная «Социальная карта Анкор» каждому покупателю со скидкой 5-10% и возможность накопления бонусов.

Телефон: (0482) 33-33-50.

Сайт: ankor.od.ua.

4. Семья аптек Farmacia

Услуги: рецептурное производство препаратов; доставка на дом в течение 24 часов.

Лояльность к клиенту: для пенсионеров, участников ВОВ — скидка на медикаменты до 7%. Для постоянных клиентов — скидка 3-7%. Специальные предложения — «Лучшая цена» и «Подарок за покупку».

Телефоны: (050), (096), (063) 377-1-567.

Сайт: farmacia.ua.

5. Аптека «АКС»

Услуги: служба доставки на дом.

Лояльность к клиенту: «Карта постоянного покупателя» позволяет сэкономить до 5%, «Пенсионная» — до 7% и карта «Мама+я» — от 5 до 10%.

Телефон: (048) 777-77-48.

Сайт: aks-apteka.com.ua.

6. Сеть «Аптека от склада»

Услуги: заказ и доставка препаратов на дом.

Лояльность к клиенту: скидок нет.

Телефоны: (0482) 30-11-05, (048) 777-84-18.

Сайт: apteka-ot-sklada.com.ua.

7. Аптека «Будем здоровы вместе»

Услуги: заказ и резерв лекарств в онлайн-режиме.

Лояльность к клиенту: скидочная карта в 1,5%, акции.

Телефон: круглосуточная бесплатная информационная служба (048) 777-8-9-10.

Сайт: bzv.com.ua.

8. Аптека Гаевского

Услуги: изготовление препаратов по индивидуальным рецептам врачей; доставка препаратов; круглосуточная работа.

Лояльность к клиенту: при покупке препаратов от 500 грн. оформляется скидочная карта 5-7%. Пенсионерам, ветеранам и инвалидам постоянная скидка 5%.

Телефон: (096) 377-1-567.

Сайт: apteka-gaevskogo.com.ua

Делаем вывод. В результате исследования редакции самыми дорогими аптеками оказались сети «Доброго дня» и «Farmacia». Немного дешевле препараты в аптеках «Полимед» и «Анкор». А вот такие компании, как «АКС» и «Аптека от склада», предлагают выбранные редакцией лекарства по максимально выгодным ценам.

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