Запрет курения в общественных местах: за что можно схлопотать штраф? (видео)

Новые правила курения в общественных местах действуют почти неделю. «Одесская жизнь» напоминает, что нельзя делать курильщикам и за что им может грозить штрафы.
С 11 июля в Украине запретили употреблять в общественных местах какие-либо табачные изделия. Это касается не только обычных сигарет, но и кальянов, приборов IQOS и Glo, а также е-сигарет. Теперь эти устройства нельзя курить даже на летних площадках кафе, а рестораторы связаны убрать со столов даже пепельницы.
Общественных мест, где нельзя дымить, стало больше. Запрет действует на территории:
- медицинских учреждений;
- спортивных и оздоровительных сооружений;
- школ и вузов;
- кафе и ресторанов;
- гостиниц, хостелов и общежитий;
- детских площадок;
- вокзалов;
- подземных переходов;
- лифтов и подъездов.
Также курильщиков будут штрафовать за курение:
- в общественном транспорте;
- на остановках;
- в такси.
За нарушение закона украинцам грозит штраф от 51 до 170 грн. А в случае повторного нарушения за год – до 340 грн. Рестораны будут платить за нарушения от 3 000 до 15 000 грн.
Кроме того, с 11 июля в торговых точках уже нельзя будет купить сигареты со вкусами и ароматами.
Больше подробностей о запрете курения в общественных местах читайте ЗДЕСЬ.