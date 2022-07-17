Запрет курения в общественных местах: за что можно схлопотать штраф? (видео)

Новые правила курения в общественных местах действуют почти неделю. «Одесская жизнь» напоминает, что нельзя делать курильщикам и за что им может грозить штрафы.

С 11 июля в Украине запретили употреблять в общественных местах какие-либо табачные изделия. Это касается не только обычных сигарет, но и кальянов, приборов IQOS и Glo, а также е-сигарет. Теперь эти устройства нельзя курить даже на летних площадках кафе, а рестораторы связаны убрать со столов даже пепельницы.

Общественных мест, где нельзя дымить, стало больше. Запрет действует на территории:

медицинских учреждений;

спортивных и оздоровительных сооружений;

школ и вузов;

кафе и ресторанов;

гостиниц, хостелов и общежитий;

детских площадок;

вокзалов;

подземных переходов;

лифтов и подъездов.

Также курильщиков будут штрафовать за курение:

в общественном транспорте;

на остановках;

в такси.

За нарушение закона украинцам грозит штраф от 51 до 170 грн. А в случае повторного нарушения за год – до 340 грн. Рестораны будут платить за нарушения от 3 000 до 15 000 грн.

Кроме того, с 11 июля в торговых точках уже нельзя будет купить сигареты со вкусами и ароматами.

Больше подробностей о запрете курения в общественных местах читайте ЗДЕСЬ.