Новости Одессы и Одесской области

Запрет курения в общественных местах: за что можно схлопотать штраф? (видео)

Новые правила курения в общественных местах действуют почти неделю. «Одесская жизнь» напоминает, что нельзя делать курильщикам и за что им может грозить штрафы.

С 11 июля в Украине запретили употреблять в общественных местах какие-либо табачные изделия. Это касается не только обычных сигарет, но и кальянов, приборов IQOS и Glo, а также е-сигарет. Теперь эти устройства нельзя курить даже на летних площадках кафе, а рестораторы связаны убрать со столов даже пепельницы.

Общественных мест, где нельзя дымить, стало больше. Запрет действует на территории:

  • медицинских учреждений;
  • спортивных и оздоровительных сооружений;
  • школ и вузов;
  • кафе и ресторанов;
  • гостиниц, хостелов и общежитий;
  • детских площадок;
  • вокзалов;
  • подземных переходов;
  • лифтов и подъездов.

Также курильщиков будут штрафовать за курение:

  • в общественном транспорте;
  • на остановках;
  • в такси.

За нарушение закона украинцам грозит штраф от 51 до 170 грн. А в случае повторного нарушения за год – до 340 грн. Рестораны будут платить за нарушения от 3 000 до 15 000 грн.

Кроме того, с 11 июля в торговых точках уже нельзя будет купить сигареты со вкусами и ароматами.

Больше подробностей о запрете курения в общественных местах читайте ЗДЕСЬ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить