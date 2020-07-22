Как попасть на «Привоз»? Дорожная карта с учетом сегодняшних реалий

Как попасть на «Привоз»? Не такой уж простой вопрос с учетом реалий дня сегодняшнего. А реалии таковы, что везде стройка-реконструкция-преображения.

Корреспондент «Одесской жизни» разбирался в ситуации. А она меняется чуть ли не каждый день. Что сегодня? Как известно, на брендовый рынок Одессы можно попасть с Пантелеймоновской, Екатерининской, Новощепного ряда и, конечно, Преображенской, где расположен главный вход.

Через главный вход на Преображенской

Со стороны Преображенской вы, конечно, на «Привоз» попадете. Но вам необходимо будет преодолеть целую полосу препятствий в виде почти непроходимых торговых рядов. Ибо известно, что каждый квадратный сантиметр не только на рынке, но и рядом с ним отводится под пусть крошечное, но торговое место. Собственно, со стороны Преображенской — ничего нового. Пробиваетесь сквозь торговые ряды и «рядочки» — и вы на «Привозе».

Комфортно — со стороны Пантелеймоновской

Самой фешенебельно-комфортной дорогой на любимый рынок остается та, что проходит по Пантелеймоновской. Между этой улицей и самим «Привозом» расположена улица Привозная. Но она так давно превратилась в «торговый центр впритык к «Привозу», что ее и улицей давно никто не называет. Итак, если вам хочется пройти к рынку по удобной плитке, то вам — на Пантелеймоновскую. Но это если вы за покупками на «Привоз» явились из центра города. А если нет?

Новощепной ряд: закрыто!

Со стороны реконструируемого сейчас Новощепного ряда (на углу с Преображенской) вы уже не потопаете. Еще недавно такая возможность была, сейчас уже нет: с совсем недавних пор здесь появилось надежное ограждение. Идет реконструкция, ничего не поделаешь. К тому же, все проходы на рынок с Новощепного ряда перекрыты.

Новощепной ряд Новощепной ряд угол Преображенской Новощепной ряд ближе к Старосенной площади. Новощепной ряд ближе к Екатерининской

А что на Привозной и Екатерининской?

Так, может, податься на ту самую Привозную? Может. Но учтите, что ближе к Екатерининской, как мы рассказывали, там проходит реконструкция торговых рядов. И здесь тоже металлический забор, у которого, ясное дело, процветает торговля. Ограждение «угловое»: оно тянется и по части улицы Екатерининской у «Привоза». Так что сами решайте…

Что у нас остается в смысле пути на «Привоз»? Ага, участок улицы Екатерининской. И вот этот самый участок, вечно кипящий, с пробегающими и проезжающими, сейчас, пожалуй, самый «интересный». Он теперь тоже перегорожен в нескольких местах. У ограждений, само собой разумеется, тут же выстроились торгующие и покупающие.

Екатерининская Екатерининская Екатерининская Ограждение на Екатерининской ближе к автостанции. Реконструкция торгового участка на Екатерининской. Реконструкция торгового участка на Привозной. Торговые ряды рядом с главным входом на Привоз.

На углу Екатерининской и Новощепного ряда: будьте особо осторожны!

И вот если вы решили попасть на «Привоз» по Екатерининской, войти в него, к примеру, через новую арку на углу этой улицы и Новощепного ряда, то сразу предупреждаю: это маршрут повышенной сложности и даже риска.

Как мы рассказывали, в этом районе — ТЦ «Остров», плюс еще один торговой центр, плюс продолжение обустройства паркинга. И вот тут разобраться, куда ступить ноге, чтобы добраться на «Привоз» — целая история. Между ограждением и уложенными мега-трубами — узюсенький проход. Причем с образовавшейся высокой «ступенькой». Для удобства горожан под ступенькой уложен поддон. Но он, увы, уже сломан. Потому минут двадцать наблюдала картину, как стар и млад преодолевает этот барьер — кто как может. А это не так просто. То есть, сосем сложно. Услышанное из уст людей по этому поводу «переводу» не поддается. При этом, даже если вы все же его преодолели, вы как раз отсюда на «Привоз» и не попадете, вы окажетесь в реконструируемом Новощепном ряду и уткнетесь носом в металлическое ограждение, над которым возвышается арка-вход на «Привоз».

Ну а в связи с тем, что с Новощепного ряда вы теперь на любимый рынок, как мы рассказали выше, тоже не попадете, то теперь вам надо преодолевать препятствия, чтобы вернуться назад и начать «абордаж» «Привоза» с самого начала. Ну разве что отсюда можно попасть на строительный рынок и, опять же, «наткнуться» на пару-тройку торговых точек. Но это уже другая история.

Так что будьте внимательны и осторожны. Кстати, настроение вам, конечно, поднимет мини-плакатик с «извинениями за временные неудобства».

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Фото: Мария Котова