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Как получить помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются?

Как получить помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются?

Если человек ухаживает за престарелым или больным родственником, он имеет право на компенсацию от государства. В Министерстве реинтеграции рассказали, кому назначают выплаты и как их получить.

Выплаты можно получить при уходе за:

  • лицами, имеющими инвалидность I группы;
  • пожилыми людьми с когнитивными нарушениями (ухудшение памяти, умственной работоспособности);
  • неизлечимо больными, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;
  • детьми с инвалидностью;
  • детьми, которые больны тяжелыми заболеваниями.

Кто может получить выплаты?

Совершеннолетние дееспособные члены семьи, если они:

  • проживают вместе с лицом, нуждающимся в уходе, и имеют общий быт (это должно быть подтверждено «пропиской» или обследованием специальными службами);
  • осуществляют уход на непрофессиональной основе без ведения предпринимательской деятельности;
  • имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума (с 2023 года – до 2589 гривен).

Как получить выплаты?

Нужно подать соответствующее заявление и документы в орган соцзащиты, ЦПАУ, исполнительный орган сельского, поселкового, городского советов. Заявление рассматривают в течение 10 дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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