Как получить помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются?

Пенсионеры связали более 100 пар носков для воинов ВСУ (видео) В конце ноября газета «На пенсии» объявила всеукраинскую акцию «Подари тепло»: читателям предложили связать носки для военных ВСУ и отправить их в редакцию. Всего за месяц украинцы прислали более 100 пар носков. ПОДРОБНЕЕ

Субсидии в 2023 году: куда обращаться, сколько дадут и как не потерять? Без поддержки государства многим сложно выживать в условиях войны и растущей инфляции. И сейчас в отопительный сезон особенно актуальны вопросы предоставления субсидии. Сегодня более двух миллионов домохозяйств оплачивают коммунальные услуги с учетом государственной помощи. Что изменилось в назначении субсидий и о чем должны знать получатели государственной помощи, чтобы не остаться без помощи? ПОДРОБНЕЕ