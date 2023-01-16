Как получить помощь по уходу за лицами, которые в этом нуждаются?

Если человек ухаживает за престарелым или больным родственником, он имеет право на компенсацию от государства. В Министерстве реинтеграции рассказали, кому назначают выплаты и как их получить.
Выплаты можно получить при уходе за:
- лицами, имеющими инвалидность I группы;
- пожилыми людьми с когнитивными нарушениями (ухудшение памяти, умственной работоспособности);
- неизлечимо больными, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;
- детьми с инвалидностью;
- детьми, которые больны тяжелыми заболеваниями.
Кто может получить выплаты?
Совершеннолетние дееспособные члены семьи, если они:
- проживают вместе с лицом, нуждающимся в уходе, и имеют общий быт (это должно быть подтверждено «пропиской» или обследованием специальными службами);
- осуществляют уход на непрофессиональной основе без ведения предпринимательской деятельности;
- имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума (с 2023 года – до 2589 гривен).
Как получить выплаты?
Нужно подать соответствующее заявление и документы в орган соцзащиты, ЦПАУ, исполнительный орган сельского, поселкового, городского советов. Заявление рассматривают в течение 10 дней.
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