Как получить компенсацию за травму в гололед

Можно ли возместить расходы на лечение, если поскользнулся зимой на улице и сломал руку? Звучит фантастично, но каждый человек имеет право получить деньги за свою травму.
Давайте разберемся, что нужно делать и куда обращаться, если вы хотите получить компенсацию за травму в гололед.
Разве за несчастный случай положена денежная компенсация?
Вообще-то, да. Люди имеют право передвигаться по улицам безопасно. Закон про благоустройство населенных пунктов обязывает предприятия и организации содержать прилегающую территорию в порядке, а также возмещать ущерб. Есть даже рекомендованный перечень работ в зимнее время, утвержденный в Министерстве регионального развития:
- при наличии гололедицы посыпать песком — 4-8 раз в месяц
- скалывать лед и отбрасывать снег — при необходимости
- очищать ступени от снега и льда — при необходимости
Организация, которая отвечает за порядок на прилегающей территории, обязана возместить пострадавшему человеку заработок, потерянный из-за травмы и нетрудоспособности. А также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно лечения, приобретения лекарств и постороннего ухода.
Как найти ответственного за прилегающую территорию?
Хороший вопрос. Что интересно, правительство уже давно утвердило специальный порядок, по которому должны находить виновных в подобных ситуациях. Когда человек получает любую случайную травму на улице, то это относится к несчастным случаям непроизводственного характера. Травмпункты и больницы должны посылать информацию об инциденте в районную администрацию.
Это нужно для того, чтобы власти провели расследование и составили акт. В постановлении Кабинета Министров сказано, что таким образом можно будет предотвратить подобный травматизм в будущем и решить вопрос социальной защиты пострадавших. Звучит хорошо, но на практике это не всегда происходит.
Если вы намерены добиваться компенсации за травму во время гололеда, то требуйте у врачей, чтобы информацию о несчастном случае отправили в районную администрацию. У чиновников есть 10 дней для расследования обстоятельств происшествия. По результату они должны направить вам Акт о несчастном случае непроизводственного характера.
Найти ответственного за прилегающую территорию можно самостоятельно:
- ОСМД и ЖЭК отвечают за придомовую территорию
- магазины и кафе отвечают за свою прилегающую территорию
- КП «Городские дороги» отвечает за благоустройство проезжей части
Полный список коммунальных предприятий Одессы вы можете найти на сайте Горсовета.
Как получить компенсацию за травму во время гололеда?
Существует два пути: добровольный и через суд. В первом случае вам нужно обратиться в организацию, которая отвечает за благоустройство территории. Юристы советуют отправить претензию по почте заказным письмом. В документе укажите, что вы рассчитываете получить компенсацию в течение 1 месяца. Приложите копию Акта о несчастном случае (если вы смогли его получить), чеки на лекарства и другие доказательства, подтверждающие причиненный ущерб.
Если организация не хочет признавать свою вину и не желает возмещать ущерб — вы вправе обратиться в суд. Не обязательно подавать в суд, который территориально относится к месту происшествия. Иск можно подать по месту жительства или временного пребывания.
В делах об увечьях и травмах вам не нужно будет платить судебный сбор.
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Какие нужны доказательства для суда?
Для получения денежной компенсации через суд, необходимо подтвердить обстоятельства травмы и размер ущерба, который вы понесли. Стандартного перечня документов в законе не предусмотрено, поэтому подойдут любые доказательства:
- акт о несчастном случае
- копия медицинской карты с записью о происшествии
- чеки на лекарства и лечение
- фотографии места, где вы получили травму из-за гололеда
- видеозапись с места события
- записи с камер наблюдения
- распечатка с сайта прогноза погоды в тот день, подтверждающая гололед
Сохраните все рентгеновские снимки, справки и документы, которые получите в медицинском учреждении. Если травма серьезная и требуется вызов скорой помощи — не забудьте взять у них справку, в которой будут зафиксированы обстоятельства происшествия.
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Фото: Unian, RBC, Depo.ua