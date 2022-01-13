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Как получить компенсацию за травму в гололед

Как получить компенсацию за травму в гололед

Можно ли возместить расходы на лечение, если поскользнулся зимой на улице и сломал руку? Звучит фантастично, но каждый человек имеет право получить деньги за свою травму.

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Давайте разберемся, что нужно делать и куда обращаться, если вы хотите получить компенсацию за травму в гололед.

Разве за несчастный случай положена денежная компенсация?

Вообще-то, да. Люди имеют право передвигаться по улицам безопасно. Закон про благоустройство населенных пунктов обязывает предприятия и организации содержать прилегающую территорию в порядке, а также возмещать ущерб. Есть даже рекомендованный перечень работ в зимнее время, утвержденный в Министерстве регионального развития:

  • при наличии гололедицы посыпать песком — 4-8 раз в месяц
  • скалывать лед и отбрасывать снег — при необходимости
  • очищать ступени от снега и льда — при необходимости

Организация, которая отвечает за порядок на прилегающей территории, обязана возместить пострадавшему человеку заработок, потерянный из-за травмы и нетрудоспособности. А также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно лечения, приобретения лекарств и постороннего ухода.

Как получить компенсацию за травму во время гололеда?

Как найти ответственного за прилегающую территорию?

Хороший вопрос. Что интересно, правительство уже давно утвердило специальный порядок, по которому должны находить виновных в подобных ситуациях. Когда человек получает любую случайную травму на улице, то это относится к несчастным случаям непроизводственного характера. Травмпункты и больницы должны посылать информацию об инциденте в районную администрацию.

Это нужно для того, чтобы власти провели расследование и составили акт. В постановлении Кабинета Министров сказано, что таким образом можно будет предотвратить подобный травматизм в будущем и решить вопрос социальной защиты пострадавших. Звучит хорошо, но на практике это не всегда происходит.

Если вы намерены добиваться компенсации за травму во время гололеда, то требуйте у врачей, чтобы информацию о несчастном случае отправили в районную администрацию. У чиновников есть 10 дней для расследования обстоятельств происшествия. По результату они должны направить вам Акт о несчастном случае непроизводственного характера.

Компенсация за травму в гололед: что делать и куда обращаться

Найти ответственного за прилегающую территорию можно самостоятельно:

  • ОСМД и ЖЭК отвечают за придомовую территорию
  • магазины и кафе отвечают за свою прилегающую территорию
  • КП «Городские дороги» отвечает за благоустройство проезжей части

Полный список коммунальных предприятий Одессы вы можете найти на сайте Горсовета.

Как получить компенсацию за травму во время гололеда?

Существует два пути: добровольный и через суд. В первом случае вам нужно обратиться в организацию, которая отвечает за благоустройство территории. Юристы советуют отправить претензию по почте заказным письмом. В документе укажите, что вы рассчитываете получить компенсацию в течение 1 месяца. Приложите копию Акта о несчастном случае (если вы смогли его получить), чеки на лекарства и другие доказательства, подтверждающие причиненный ущерб.

Если организация не хочет признавать свою вину и не желает возмещать ущерб — вы вправе обратиться в суд. Не обязательно подавать в суд, который территориально относится к месту происшествия. Иск можно подать по месту жительства или временного пребывания.

В делах об увечьях и травмах вам не нужно будет платить судебный сбор.

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Какие нужны доказательства для суда?

Для получения денежной компенсации через суд, необходимо подтвердить обстоятельства травмы и размер ущерба, который вы понесли. Стандартного перечня документов в законе не предусмотрено, поэтому подойдут любые доказательства:

  • акт о несчастном случае
  • копия медицинской карты с записью о происшествии
  • чеки на лекарства и лечение
  • фотографии места, где вы получили травму из-за гололеда
  • видеозапись с места события
  • записи с камер наблюдения
  • распечатка с сайта прогноза погоды в тот день, подтверждающая гололед

Сохраните все рентгеновские снимки, справки и документы, которые получите в медицинском учреждении. Если травма серьезная и требуется вызов скорой помощи — не забудьте взять у них справку, в которой будут зафиксированы обстоятельства происшествия.

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Фото: Unian, RBC, Depo.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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