Как перестать думать о работе в нерабочее время?

Люди, которые не разделяют работу и личную жизнь, чаще страдают от плохого настроения и испытывают проблемы со сном. Если вы считаете, что думать о работе перед сном и работать сверхурочно это разные вещи, то вы ошибаетесь.

Давайте разберемся, почему важно очищать голову от мыслей про работу во время отдыха.

Почему так сложно не думать о работе?

Потому что многие люди уверены, что думать о работе на выходных или во время отпуска — это естественно и безвредно для здоровья. Американский сайт поиска работы CareerBuilder провел опрос и оказалось, что почти половина офисных работников делают работу в нерабочее время, проверяют электронную почту и отвечают на сообщения.

Но даже если самые лучшие идеи приходят к вам в нерабочее время, постоянные мысли о работе могут вызвать стресс. Согласно отчету службы поиска работы Indeed, за время пандемии COVID-19 более половины опрошенных работников чувствуют себя истощенными. Исследователи связывают это с тем, что люди недостаточно отстраняются от работы во время отдыха, что приводит к профессиональному выгоранию и тяжелой депрессии. Важно уметь переключаться на другие задачи, иначе это приведет к снижению работоспособности.

Сложные проблемы намного легче решить, если периодически отвлекаться от них. Американские психологи пришли к выводу, что дополнительная работа над нерешенными задачами приносит эффект, если делать перерывы. Не стоит постоянно размышлять над одной задачей, это только увеличит уровень стресса. Необходимо отдыхать, потому что это даст мозгу по-новому взглянуть на нерешенную проблему.

Что помогает очистить голову после работы?

Психологи советуют направить свои мысли и энергию в другое русло, не связанное с работой. Установка «не думать о работе», скорее всего, не сработает. Если вы не хотите думать о работе, тогда нужно думать о чем-то другом. Так устроен наш мозг, он постоянно обрабатывает информацию.

Начните изучать иностранный язык. Попробуйте рисовать. Освойте новую профессию или навык на онлайн-курсах. Запишитесь в бассейн или на тренировку после работы. Заставьте свой мозг отвлечься на другой вид деятельности, иначе вы рискуете столкнуться с выгоранием.

Очистить голову помогает ведение личного дневника. Вы сможете разобраться в своих чувствах и немного расслабиться. Лучше вести дневник по-старинке: от руки и на бумаге. В одном исследовании говорится, что когда пишем от руки, то ум замедляется, мы становимся более вдумчивыми и творческими. Ведение дневника поможет отбросить навязчивые мысли о работе, а также воздерживаться от них в дальнейшем.

Что делать, если мысли о работе лезут в голову перед сном?

Мысли о работе могут заставить людей беспокоиться, страдать и испытывать тревогу. В результате портится настроение, появляются проблемы со сном. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, попробуйте выполнить следующие действия:

Физические упражнения . Всего 30 минут аэробики или йоги могут значительно улучшить качество сна. Вы сможете разгрузить свой разум обычными упражнениями. Мысли о работе станут менее тревожными и навязчивыми

. Всего 30 минут аэробики или йоги могут значительно улучшить качество сна. Вы сможете разгрузить свой разум обычными упражнениями. Мысли о работе станут менее тревожными и навязчивыми Составьте список дел на завтра . По мнению исследователей из Университета Эмори, это поможет вам быстрее заснуть. Незавершенные задачи накапливаются в голове, создавая ощущение огромного снежного кома. Но стоит их записать в столбик, как придет облегчение. Запись незавершенных задач снижает возбуждение и тревожность

. По мнению исследователей из Университета Эмори, это поможет вам быстрее заснуть. Незавершенные задачи накапливаются в голове, создавая ощущение огромного снежного кома. Но стоит их записать в столбик, как придет облегчение. Запись незавершенных задач снижает возбуждение и тревожность Устраните отвлекающие факторы. После работы можно отключить уведомления в мессенджерах, ведь проверка сообщений в рабочем чате перед сном не сделает вас более продуктивным на следующий день. Лучше держать ноутбук и смартфон подальше от спальни

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