Как переоформить лицевой счет на газ?

К нам обратился читатель из Черноморска с просьбой рассказать, как происходит переоформление лицевого счета на газ и сколько эта услуга стоит. Разъяснить это нам помогли специалисты ООО «Одессагаз-Поставка».

Газ могут не отключать при смене собственника

Согласно постановлению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №2494, если собственник жилого помещения сменился, необходимо заключить договор распределения газа с новым владельцем.

При смене собственника договор с предыдущим владельцем оператор ГРС может расторгнуть и в одностороннем порядке. То есть если предыдущий владелец не обратился с просьбой о прекращении распределения природного газа, газовщики приходят к новому владельцу, осматривают газовое оборудование, приборы учета и составляют соответствующий акт. Если приборы исправны, нет задолженности за услугу – подача газа в жилье не приостанавливается. Так же обстоит дело, если жилплощадь досталась в наследство.

Как новому владельцу жилья заключить договор с “Одессагазом”?

Договор с новым владельцем жилья заключается после расторжения договора с предыдущим собственником и подписывается на протяжении двух недель. Для переоформления договора абонент должен обратиться в компанию «Одессагаз».

Необходимы следующие документы:

копия паспорта;

идентификационный код;

право собственности на квартиру или дом.

Если обращается не сам хозяин жилья, а его представитель, он должен предоставить доверенность.

Оплачивается только обследование газового оборудования

После заключения договора с «Одессагазом» и переоформления лицевого счета абонент с теми же документами должен обратиться в «Одессагаз-Поставку»: также подписать договор и переоформить лицевой счет.

Лицевые счета переоформляют бесплатно, заверили в компании. Оплачивается только обследование технического состояния газового оборудования. Стоимость этой услуги варьируется в размере нескольких сотен гривен. Льготы при оплате техосмотра не предусмотрены.

Читайте также: «Одессагаз-Поставка» – о льготах на природный газ