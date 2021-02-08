Сам себе мастер: карандаш для чистки наждачки Шлифовальная наждачная бумага в последнее время переживает самый настоящий бум. Ее наклеивают на специальные эластичные шлифовальные бруски, изготавливают насадки (на липучках) для угловых шлифовальных машинок («болгарки»), электродрелей, делают бесконечные ленты для гриндеров. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений Безусловно, работать с саженцами, продающимися уже посаженными в различные емкости, гораздо удобнее, да и приживаются они практически на 100%. Вот только недобросовестные продавцы могут непосредственно перед продажей посадить молодое растение в контейнер. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: посев семян на рассаду Вы наверняка уже приобрели семена овощей и главный вопрос для вас сейчас: когда производить посев на рассаду? Для этого нужно знать возраст рассады для высадки в открытый грунт или теплицу (парник), который и подскажет дату посева в феврале-марте. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: подготовка к садово-огородным работам Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы ни выдался февраль, за ним последует весна. ПОДРОБНЕЕ