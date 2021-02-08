Существует несколько признаков, по которым можно определить, тесен или нет горшок для вашего комнатного цветка.
- Ствол и листья растут медленно, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом.
- Земля быстро высыхает, так что приходится часто поливать растение.
- Корни прорастают через дренажное отверстие.
Затем необходимо сделать окончательную визуальную проверку перед очередным поливом. Нужно достать растение из горшка. Если горшок тесен растению, земляной ком окажется густо оплетенным корнями, а земли почти не будет видно.
Фото: stroy-podskazka.ru
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