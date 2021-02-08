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Как определить, какой размер горшка подходит для комнатного растения?

Как определить, какой размер горшка подходит для комнатного растения?

Существует несколько признаков, по которым можно определить, тесен или нет горшок для вашего комнатного цветка.

  • Ствол и листья растут медленно, даже если растение регулярно подкармливают весной и летом.
  • Земля быстро высыхает, так что приходится часто поливать растение.
  • Корни прорастают через дренажное отверстие.

Затем необходимо сделать окончательную визуальную проверку перед очередным поливом. Нужно достать растение из горшка. Если горшок тесен растению, земляной ком окажется густо оплетенным корнями, а земли почти не будет видно.

Фото: stroy-podskazka.ru

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Юрий Руденко
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