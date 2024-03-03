Как одесситы относятся к кошкам, и могли бы они приютить бездомное животное (опрос)

Мария, 50 лет

— Мое домашнее животное сейчас со мной, это Алекс. И не мы его подобрали, а он нас сам нашел — пришел к нам в дом. Это было 15 лет назад. У нас тогда был кот, и они подружились. Жили вместе пять лет, кот Алекса воспитывал. Я могу подобрать животное на улице, но сейчас не готова — в силу работы я очень часто уезжаю. Мы даже с мужем вдвоем уехать не можем из-за собаки. С кошками, конечно, проще, а вот с собакой возникают трудности.

Татьяна, 54 года

— Люблю кошек, но у меня есть собака Булка. В нашей семье любят всех животных. Вот Булку мы подобрали на улице, и теперь она у нас член семьи. Она очень любит поспать утром, так что, скорее, мы ее будим по утрам, чем она нас. Вообще Булка лентяйка, у нее даже характер больше похож на кошачий. Думаю, что в связи с последними событиями люди должны более гуманно относиться к животным, подбирать брошенных и бездомных. Многие берут животных из приютов, и я считаю, что это правильно.

Валентина Семеновна, 84 года

— У нас собачка есть, а кошек нету, хотя я люблю и собак, и кошек. Собачку внучка купила, это белая болонка Чачик, ей пять лет. Она очень добрая и общительная, всех нас любит, особенно внучку. Подобрать на улице животное ни я, ни мои близкие не могли бы. У меня правнучка, ей пять лет, и хотя она очень любит животных, я думаю, что они могут отрицательно подействовать на ребенка — у них шерсть, грязные лапы. Животные и дети должны соблюдать дистанцию. Вот мой сын живет на даче, так у них три собаки, они взяли двух в приюте и одна приблудилась. Но там частный дом и большой двор, где удобно и животным, и для людей безопасно.

Тоня и Марина, 36 лет

— У нас есть кошка Алиса, ей 16 лет, но она до сих пор шкодничает. Не уверена, что могла бы подобрать животное на улице. Если бы увидели, что кошке или собаке на улице нужна помощь, помогли бы обязательно, к ветеринару отвезли, но домой, скорее всего, не взяли бы, — сказала Тоня.

— Сейчас у меня домашних животных нет. У нас девять лет жил кот, и когда он умер, мы очень горевали. Не хочется снова испытывать боль потери. Я бы, наверное, не смогла подобрать на улице кошку или собаку, но не потому, что брезглива или плохо отношусь к животным. Просто сейчас такое неспокойное время, а это лишняя ответственность. В случае чего хватаешь себя и ребенка и летишь куда-то, а будет еще кот или собака — это дополнительная ответственность и забота. И это единственная причина, почему я не смогла бы сейчас взять домой бездомное животное, — сказала Марина.

Вика, 22 года, Валя, 25 лет

— У нас домашних животных сейчас нет. Конечно, хотелось бы иметь домашнего питомца, но это большая ответственность. Ведь многие заводят животных просто потому, что хочется, не задумываясь о том, что живое существо — не игрушка. Мы больше любим собак, они сильнее привязаны к человеку, а кошки более самостоятельны. С удовольствием вставали бы рано, чтобы вывести собаку на прогулку. Кроме того, любые домашние животные лечат от стресса, помогают избавиться от негативных эмоций. А вот подобрать на улице мы, наверное, могли бы котенка, а собаку вряд ли.

Опрос проводили Ирина Сорокина и Анастасия ЕПУРЬ

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