Как одесситам защитить свой дом от воров?

Лето в полном разгаре и, несмотря на эпидемию коронавируса, украинцы получили возможность путешествовать — хотя бы внутри страны, а скоро смогут поехать и за границу. Но лето — это еще и время квартирных краж и взломов жилья вследствие делительного отсутствия хозяев. А потому остро встает вопрос, как людям, которые собираются в отпуск, обезопасить свой дом от незваных гостей. Эффективные советы по этому поводу дали одесские полицейские.

Самый действенный способ

– Действенным способом, который поможет обезопасить жилье от противоправных посягательств, является постоянное наблюдение за ним, — говорит начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Едете в отпуск — поручите наблюдать за квартирой родственникам, соседям или охранной фирме.

Накануне отъезда

Оставляя дом, убедитесь, что закрыли балконные и входные двери и окна. По возможности оборудуйте их решетками и сигнализацией. Расходы на такие средства охраны значительно меньше, чем убытки от воров.

Свой-чужой

Не давайте ключи от дома посторонним лицам, а в случае утери ключей — не восстанавливайте их, а замените замки.

Домушники знают обо всех ваших тайниках

Не держите деньги и драгоценности в одном месте. Помните, что, проникнув в дом, злоумышленники в первую очередь обследуют мебель и кухонные принадлежности. Поэтому по возможности сохраняйте ценности в сейфах или банковских учреждениях.

Язык мой — друг воров

Во время общения в социальных сетях имейте в виду, что ваши посты читают не только друзья, но и те, кто по­дыскивает потенциальную жертву. Поэтому не афишируйте свои доходы и не рассказывайте о намерениях отправиться в путешествие, командировку и тому подобное.

Не уберегли

Если в вашем доме все же побывали преступники, не трогайте ничего руками, а сразу же звоните в полицию.

Бдительность, и еще раз — бдительность

Не последнюю роль в борьбе с преступностью играет и помощь общественности. Поэтому обращайте внимание на подозрительных лиц в своих дворах, транспортные средства, которые не принадлежат ни одному из жителей, но длительное время находятся у ваших домов, и сообщайте о них по телефону 102.

Топ-10 мест, где воры будут искать ценности:

Книги, а также видеокассеты и компакт-диски.

Вазочки в серванте, где часто хранятся ювелирные украшения.

Белье и одежда. Воры прощупают наволочки, карманы и подкладки.

Мебель: все полости, дверцы, задние и нижние стенки, комоды, полки, ящики, секретеры.

Аппаратура. Ее могут забрать как ценность, а тайник найдут позже.

Антресоли. Воров не испугает обилие хлама.

Картины, зеркала и ковры на стенах. Что-то приклеивать скотчем к задним стенкам — просто наивно.

Кухня. Воры «проинспектируют» не только мебель, холодильник, плиту, вентиляционные шахты, но и банки и мешки с крупами или овощами.

Ванная и туалет. Залезают и в стиральные машины, и в смывные бачки, разбирают сантехнические шкафы.

Кроме того, домушники-профи простукивают стены и полы, проверяют потолок, балкон. Цветы нередко вырывают с корнем, не щадят ни детские игрушки, ни музыкальные инструменты.

Фото: Голос