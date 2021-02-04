Четвертого февраля в мире отмечают Международный день борьбы с раковыми заболеваниями, от которых умирает огромное количество людей. К сожалению, лечение и даже операция не всегда дают положительный результат. Осознавая скорый и неминуемый уход близкого человека, мы не всегда знаем, как разговаривать с ним, чтобы не напугать или не причинить боль.

Правило №1: говорите только правду

Лгать тяжелобольному человеку бесполезно, так как всю необходимую информацию он может почерпнуть в Интернете или у «доброжелательных» знакомых, а это еще хуже. Человек имеет право понимать, что с ним происходит и чего ждать. Говорить нужно спокойно, без трагических интонаций и доступным языком.

Никогда не обещайте умирающему, что он обязательно поправится, лучше вообще обойдите эту тему. Но и отшучиваться в ответ тоже не нужно. В тяжелых ситуациях многие стараются верить в лучшее и лишний раз не говорить о смерти – это нормально. Но также важно не искажать реальность, когда речь идет о том, насколько серьезно состояние близкого человека.

Правило №2: не оставляйте родного человека одного

В одиночестве страх смерти и боль у тяжелобольного человека становятся еще сильнее. Не относитесь к умирающему так, будто он уже умер. С ним нужно общаться, задавать вопросы, выслушивать ответы. Вспоминайте истории из жизни – как счастливые, так и печальные, детство, друзей, первую любовь. Позвольте человеку выразить свои страхи и опасения, связанные со смертью, если плачет – позвольте выплакаться. Если не получается успокоить, просто побудьте рядом.

Правило №3: внимательно выслушивайте и не критикуйте

По возможности удовлетворяйте желания умирающего человека. Если он хочет и может сделать что-то сам, не препятствуйте, даже если у него на это уйдет много времени или будет трудно. Не критикуйте больного человека, а ненавязчиво помогайте ему, поддерживайте его стремление к самостоятельности.

Правило №4: предоставьте возможность выбора

Даже если у вас самые лучшие намерения, никогда не решайте, что лучше для больного, – конечно, до тех пор, пока человек находится в сознании. Оставьте близкому человеку какую-то часть ответственности, возможность самостоятельно принимать решения, например, по поводу лечения или общения.

Если тяжелобольной человек хочет заменить лечение средствами народной медицины, которые пусть и не помогут, но и не принесут вреда, не переубеждайте и не запугивайте. Посоветуйтесь с врачом, и если он позволит, используйте народные средства в дополнение к лекарствам.

Правило №5: почаще признавайтесь в любви

Обнимайте больного человека, проявляйте нежность – ему это очень нужно. Даже если близкий человек находится без сознания, все равно общайтесь с ним, прикасайтесь к нему – так вы сообщаете, что он не один, рядом с ним находятся те, кто любит его. Он все равно будет чувствовать ваше присутствие и слышать ваш голос.

Правило №6: не забывайте говорить «спасибо»

Хотя бы иногда благодарите умирающего человека за то хорошее, что он привнес в жизнь своих близких. Ведь не бывает людей, которым не за что сказать «спасибо». Этим вы покажете, что человек многое значит для вас, вызовете у него чувство самоуважения. А сам человек, в свою очередь, почувствует, что прожил жизнь не зря. Для него сейчас это очень важно.

Правило №7: старайтесь радовать больного

Если он может ходить, погуляйте с ним. Если ему это трудно, просто посмотрите фильм или найдите повод устроить маленький праздник. Пригласите друзей и родственников, но только тех, с кем больному человеку будет приятно общаться.

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