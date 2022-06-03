Как не остаться без пенсии?

В условиях экономического кризиса пенсионеров все чаще пугают так называемой верификацией (проверкой информации на достоверность). Одесская Жизнь разбиралась в этом вопросе.

Об этом говорилось еще в начале года, но теперь эта тема стала как никогда актуальной – в правительстве перешли от слов к делу. Речь идет о проверке законности получения социальных выплат, в том числе пенсий. Законом предусмотрен ряд случаев, когда пенсию могут урезать или вообще отменить. Чтобы хоть как-то сэкономить бюджетные средства, идет тотальная проверка пенсионных выплат – вдруг кто-то получает пенсию незаконно или получает больше, чем положено.

Памятку читаем, а потом подписываем

Обычно при назначении пенсии потенциальный пенсионер подписывает памятку. Так он берет обязательство в течение 10 дней уведомлять территориальные органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, которые влияют на изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты. При этом нужно предоставить документ, подтверждающий, в том числе:

устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физическое лицо-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности);

регистрацию или снятие с учета как физическое лицо-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности); продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях детьми, получающими пенсию по потере кормильца до достижения ими двадцати трех лет;

в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях детьми, получающими пенсию по потере кормильца до достижения ими двадцати трех лет; получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.);

(дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.); смену места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

К сожалению, эту памятку редко кто читает. Там еще много чего интересного не только на эту тему.

Причины удержаний и «отмены» пенсии

Наверно, самый распространенный пример, когда пенсию могут урезать, – это если человек официально устроился на работу и не сообщил об этом. Пенсии неработающих пенсионеров, как правило, периодически пересчитываются в связи с ростом прожиточного минимума или минимальной заработной платы. Работающим гражданам такие перерасчеты не делают, пока они не уволятся.

Представим, что человек числится неработающим. Его пенсию дважды за год автоматически пересчитали. Периодически в Пенсионном фонде делают сверку и по данным персонифицированного учета рано или поздно вычисляют, что человек устроился на работу. В результате этого пенсию пересчитывают обратно, урезают, еще и насчитывают переплату за прошедший период. Переплаченные суммы начинают ежемесячно удерживать, что зачастую для пенсионера становится неприятным сюрпризом.

Суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке. В таком случае из пенсии обычно удерживается 20% ежемесячно до полного погашения суммы переплаты. Об этом говорится в статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В предыдущей, 49-й, статье этого Закона описаны случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:

выясняется, что пенсия назначена по документам, содержащим недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины; в случае смерти пенсионера; при неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

Эти нормы, уточним, работают в стандартных ситуациях. Что касается неполучения пенсии в течение шести месяцев в связи с военными действиями, об этом читайте в материале «Пенсия в оккупации: что будет с выплатами?». Временное проживание пенсионера за границей по той же причине тоже не препятствует получению пенсии. Тем более что в ряде стран можно рассчитываться за покупки гривневой банковской картой.

«Мертвые души» и липовые справки

В первом случае может быть масса примеров. Например, махинации со стажем или специальным статусом. Человек может предоставить фальшивую трудовую книжку, без которой у него не хватает стажа для назначения пенсии. Можно незаконно оформить группу инвалидности и получать пенсию по инвалидности. Бывали случаи, когда предоставлялись недостоверные справки, подтверждающие подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию. Также досрочно могут уйти на пенсию чернобыльцы и участники боевых действий. Если выясняется, что статус липовый, то льготную пенсию, конечно же, отменяют, а незаконно выплаченные суммы требуют вернуть. Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.

Второй случай становится особенно актуальным в условиях войны. Если человек уехал на постоянное место жительства за границу, то выплата пенсии в Украине обычно прекращается. Перед выездом можно обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на получение пенсии за шесть месяцев вперед. После этого пенсионное дело закрывается. Если же человек какое-то время отсутствовал без объяснения причин и не получал пенсию, то он может ее потом вернуть, но не более чем за три прошедших года.

Третий случай вполне логичен. Но бывают инциденты, когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него. Могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».

Но не зря оговаривается и четвертый случай. Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте, то выплата приостанавливается до выяснения обстоятельств. По похожему принципу могут заблокировать и банковский счет, если пенсия с карточки не снималась в течение года. Здесь происходит сверка между банками и органами Пенсионного фонда. Кроме того, банковские карточки нужно периодически обновлять, а без личного участия пенсионера здесь не обойтись.

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Так или иначе, проверка законности получения пенсий проводится регулярно. Но в этот раз, по словам министра финансов Сергея Марченко, верификация будет жестче, чем раньше. Прогнозируется уменьшение количества получателей социальных выплат. Однако есть мнение, что речь идет в меньшей степени о пенсиях, так как выявить незаконность их назначения достаточно сложно. А вот еще больше урезать субсидии и выплату государственной социальной помощи – это вполне вероятно. Речь, прежде всего, о тех выплатах, где можно легко проверять текущие доходы граждан, получающих такую помощь.

Сергей Коробкин