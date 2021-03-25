Как в начале ХХ века строили больницу на Слободке в Одессе

Больницу на Слободке строили при участии иностранных специалистов больше двух лет. Строительство обошлось в более чем полмиллиона рублей.

В конце марта 1900 года в Одессе началось строительство больницы на Слободке-Романовке. Идея строительства новой больницы принадлежала городскому голове Одессы Николаю Новосельскому. Еще в 1870 году он предложил построить в Одессе новое лечебное учреждение, так как здание старой больницы уже давно обветшало и не отвечало санитарно-гигиеническим нормам.

Этот замысел городского головы нашел отклик и в столице — его поддержал директор медицинского департамента профессор Евгений Пеликан.

Сначала строить больницу собирались в районе ботанического сада Затем кто-то предложил разместить ее в Дюковском саду. Но в конце концов городские власти остановили свой выбор на Слободке-Романовке. Это место было наиболее подходящим для лечебного учреждения, так как оно находилось вдали от промышленных объектов, но при этом располагалось близко к центру города.

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Больницу на Слободке строили больше двух лет, по проекту и при участии иностранных специалистов. Только на возведение двухэтажных зданий истратили более пятисот тысяч рублей. Первые корпуса больницы включали в себя 828 коек, и со временем планировали выстроить вторую очередь помещений на 1500 коек, однако по объективным причинам это так и не сделали.

После окончания строительства больницу оснастили по последнему слову медицинской науки и техники того времени — все медицинское оборудование поступило от английских, французских и немецких фирм. Руководил старой и новой больницами, а также организовывал их деятельность врач Иван Сабанеев.

После революции больница на Слободке в Одессе носила название Второй советской народной больницы. В 1932 году, когда образовали Одесскую область, больницу переименовали в областную. Когда на базе больницы разместили кафедры Одесского медицинского института, она получила статус клинической, который сохраняется и в наше время.

Источник: clinic11.od.ua.

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