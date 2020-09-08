День в истории Одессы: 107 лет назад была основана Одесская консерватория

8 сентября 1913 года в Одессе была открыта консерватория, созданная на базе Одесского музыкального училища по решению Российского музыкального общества.

На создание консерватории состоятельные одесситы пожертвовали значительные суммы. В Российской империи Одесская консерватория стала четвертым высшим учебным музыкальным заведением после Московской, Санкт-Петербургской и Саратовской.

Одним из основателей и первым директором Одесской консерватории стал известный польский композитор, пианист и дирижер Витольд Малишевский. Для обучения студентов были приглашены выдающиеся музыкальные педагоги из Италии, Чехии, Австрии, Санкт-Петербурга. Благодаря этому Одесская консерватория уже с самого начала стала высшим учебным музыкальным заведением европейского уровня.

В первый же год заявление на обучении в консерватории подали более 600 абитуриентов. Из них приняли две трети и столько же перевели из музыкального училища. Больше всего студентов поступило в класс фортепиано, а немного меньше — в классы скрипки и вокала.

Первые 28 выпускников покинули стены своей альма-матер в 1916 году, а в следующем году дипломы получили уже 46 выпускников. Главный дирижер Одесского оперного театра и преподаватель консерватории чешский композитор Иозеф Прибик писал председателю императорского музыкального общества: «Прослушав внимательно все выпускные экзамены, считаю… что преподавание в Одесской консерватории находится на должной высоте…».

Консерваторию окончили такие всемирно известные музыканты и исполнители, как Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Бэла Руденко, Александр Ворошило, Галина Олейниченко и другие.

В 1950 году консерватории было присвоено имя Антонины Неждановой, а в 1999 году музыкальный вуз приняли в Ассоциацию Европейских музыкальных академий и консерваторий. В 2002 году учебное заведение было переименовано в Одесскую государственную музыкальную академию, а с 2012 года она носит звание национальной.

Источники: odma.edu.ua; education.ua; Википедия.

Фото: Википедия