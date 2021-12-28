Как можно использовать старый смартфон: идеи и решения

Ненужные смартфоны обычно отдают детям, родителям или продают. Но что делать, если модель морально устарела? Такой гаджет вряд ли быстро купят. И для детей он не годится, потому что не тянет современные игры. В итоге, телефон пылится на полке или валяется в ящике стола.

Однако, не все потеряно, ведь телефон можно превратить во что-нибудь полезное. Давайте разберемся, как вдохнуть новую жизнь в старый смартфон.

Как можно использовать камеру старого смартфона?

Видеонаблюдение для дома или офиса. Превратите свой старый смартфон в полноценную IP-камеру. Проверяйте свое жилище, пока вы на работе, чтобы убедиться, что все в порядке. Поставьте телефон на постоянную зарядку и выберите нужный угол обзора. Специальные приложения позволяют вести запись, делать быстрые фото, а также посылать уведомление при обнаружении движения:

IP Webcam (Android)

Alfred Home Security Camera (Android / iOS)

Camy (Android / iOS)

Видеоняня для ребенка. Чтобы не покупать отдельное устройство, вы можете контролировать детскую комнату с помощью телефона. Установите приложение на телефон и разговаривайте с ребенком, когда готовите обед или уходите в магазин за покупками. В приложениях есть функция детектора движения, а также включение фонарика, чтобы привлечь внимание ребенка:

Dormi (Android)

Cloud Baby Monitor (Android / iOS)

Видеорегистратор для автомобиля. Можно использовать для получения как основной, так и дополнительной картинки. Если докупить длинный провод для зарядки, то можно закрепить на заднем стекле. Специальные приложения позволяют записывать видео небольшими кусками, как на настоящих видеорегистраторах:

Nexar (Android / iOS)

Smart Dash Cam (Android / iOS)

Устройство для видеозвонков. Если вы активно пользуетесь Zoom, Skype или FaceTime, то знаете, что долгие разговоры по видеосвязи разряжают батарею и телефон прилично нагревается. Используя свой старый смартфон как станцию для видеосвязи, вы не будете зависеть от своего ноутбука или основного телефона — сможете выбрать более комфортное или хорошо освещенное место.

Как можно использовать дисплей смартфона?

Цифровой будильник или таймер. Старый смартфон можно превратить в будильник для спальни, либо использовать на кухне, как помощника в приготовлении пищи. В некоторых таймерах встречается голосовое управление. Это удобно, если у вас заняты руки:

Sleep Cycle (Android / iOS)

Flip Clock (Android / iOS)

Настольный календарь. Вы можете поставить смартфон на стол и использовать его как личный календарь:

Google Calendar (Android / iOS)

DigiCal Calendar Agenda (Android)

Универсальный пульт дистанционного управления. Этот вариант подойдет только для смартфонов с ИК-портами. Вы сможете управлять телевизорами, мультимедийными центрами и потоковым видео со своего старого смартфона:

ASmart Remote IR (Android)

Unified Remote (Android)

Как необычно использовать старый смартфон?

Помощь в научных исследованиях. Вы можете внести вклад в космическую программу или в разработку лекарств от рака. Достаточно поставить ваш старенький смартфон на зарядку, включить Wi-Fi или мобильный интернет и установить специальное приложение. Вычислительные мощности вашего смартфона станут частичкой огромной сети, обеспечив потенциал для научных исследований:

HTC Power To Give (Android)

BOINC (Android)

GPS-трекер. Ненужный смартфон можно использовать как GPS-метку и отслеживать передвижения. Во время путешествий положите телефон в багаж. Это поможет вам найти свои вещи, если случится что-нибудь непредвиденное. Приложение GPS-трекер (Android / iOS).

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