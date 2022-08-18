Как морпехи тренируются предотвращать диверсии: фоторепортаж с учений

«Одесская жизнь» побывала на учениях украинских морских пехотинцев и наблюдала за их тренировкой по противодействию враждебным диверсантам.

В условиях широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины достаточно актуален вопрос защиты объектов, разрушение или выведение из строя которых может привести к экономическому кризису, значительным финансовым и материальным убыткам, человеческим жертвам и угрожать национальной безопасности и обороне государства.

Это хорошо понимают люди и на фронте, и в тылу, ежедневно ведя кропотливую работу по защите и обеспечению бесперебойного функционирования различных секторов нашей критической инфраструктуры.

«Диверсанты» хотят взорвать переезд

К примеру, есть и недавняя тренировка, к которой привлекались военнослужащие одной из частей морской пехоты.

По легенде утром командиру взвода поступил сигнал от старшего начальника о деятельности в определенной зоне ответственности диверсионно-разведывательной группы противника с целью минирования и подрыва железнодорожных переездов.

Имеющаяся информация – «злоумышленники», два вооруженных мужчины, двигаются в западном направлении на военном транспортном средстве зеленого цвета без опознавательных знаков. Боевой приказ – осуществить засаду, выявить и обезвредить диверсантов.

Конечно, далеко не впервые пришлось столкнуться с выполнением подобной задачи подчиненным командира разведывательного взвода одного из подразделений морской пехоты. Но в условиях военного положения, когда ежедневно рашисты обстреливают украинские города и села бомбами и ракетами, в результате чего гибнут люди и рушатся объекты критической инфраструктуры, такой формат занятия приобретают особое значение.

Задание – учебное, все остальное как в настоящем бою

Так что это только вопросы учебные, а все остальное – как в настоящем бою. Командир подразделения доводит полученную информацию командиров отделений, отдает необходимые распоряжения и подчеркивает, что ожидает от подчиненных максимум концентрации, скорости и оперативности.

После непродолжительного собрания морпехи выдвигаются в определенный район. На месте, в лесополосе неподалеку от железнодорожного пути, офицер внимательно изучает место засады и определяет порядок действий при приближении «диверсантов» и их задержании. Учитывая крайне опасную обстановку в стране и то, что у условного противника могут быть сообщники, было решено брать «взрывателей» живыми с использованием средств дистанционного минирования.

Пара минут – и «врага» схвачены

Вскоре машина появилась на горизонте. Скрытая ловушка сработала – раздался взрыв, машина, конечно, была выведена из строя и остановилась. Это и послужило сигналом для разведчиков. Морские пехотинцы действовали быстро. Используя фактор внезапности и безумно давя на деморализованных «злоумышленников», они в считанные минуты провели их увлечение, допрос и обыск, убедившись в том, что «диверсанты» в этом районе работают без подельников, украинские разведчики «упаковали задержанных» в свое транспортное средство и совершили уход по предварительно определенному маршруту.

Вот так началось одно из будней личного состава подразделения морской пехоты. В тот день они выполняли только один из учебных элементов, а в целом ежедневно отрабатывают задачи, связанные со сбором и уточнением информации о месте дислокации, вооружения, численном составе врага, выставляя наблюдательные посты, дозоры и днем ​​и ночью отшлифовывая свои действия в засаде, под время налета и поиска противника.

Обучение проходит регулярно

Как рассказал командир разведвзвода, цель данного занятия заключалась в дальнейшей подготовке личного состава к противодействию попыткам противника разрушить объекты критической инфраструктуры на нашей территории.

— Подобные обучающие вопросы отрабатываются нами регулярно. Правда, термин «учебные» сегодня воспринимается по-другому. Ведь в стране идет настоящая кровопролитная война с российскими агрессорами. И она наглядно доказала, что хорошо подготовленные и оснащенные мобильные группы способны достичь преимущества над враждебными ДРГ именно за счет военной подготовки, маневренности и внезапности. Мы выбрали выгодную для нас позицию, вывели из строя транспортное средство условного противника, после чего оперативно задержали «диверсантов» с их последующей передачей в соответствующие органы для проведения следственно-оперативных действий, — подчеркнул офицер.

Он также подчеркнул, что в настоящее время подразделение, которым он командует, укомплектовано высоко мотивированными, в физическом и психологическом смысле крепкими и стойкими воинами, способными выполнять любую сложную задачу командования и готовы сражаться до полной Победы над российскими захватчиками.

Ранее мы публиковали фоторепортаж о контрольном занятие одесской терробороны перед отбытием на передовую.

Также «Одесская Жизнь» рассказывала как одесская терроборона проводит усиленные боевые тренировки.

Вячеслав ДИОРДИЕВ, Владимир ВИВАТ

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