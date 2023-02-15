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Как уроженка Одесщины помогает ВСУ находясь в Польше

Как уроженка Одесщины помогает ВСУ находясь в Польше

Уроженка города Рени Ирина Елисейцева награждена медалью «За гідність та патріотизм». Также она получила благодарственные письма от личного состава отдельного специального батальона Berlingo и от добровольческого формирования Киева «Легион Д».

Когда началась широкомасштабная война и Киев начал подвергаться ракетным обстрелам, Ирина выехала в Польшу, однако не для того, чтобы устроиться там на работу. Девушка продолжает работать на отечественном предприятии в сфере возобновляемой энергетики (солнечные электростанции) и платить налоги в своей стране: говорит, что для нее это принципиальная позиция.

Все свободное время ИринаЕлисейцева занимается волонтерской работой, направленной на помощь ВСУ.

Ирина Елисейцева и посылки для ВСУ

Ирина Елисейцева и посылки для ВСУ

Когда Ирина была студенткой Киевского международного университета, один из этапов ее учебы проходил в городе Амман, столице Иордании, где у нее появилось немало друзей из других стран мира. В первые дни войны Ирина обратилась к ним с просьбой помочь ВСУ – и друзья откликнулись! Получая от них пожертвования, девушка закупает все, что необходимо на передовой, и отсылает посылки в Украину из Польши.

Дроны для ВСУ при участии Ирины Елисейцевой

Дроны для ВСУ при участии Ирины Елисейцевой

Причем о нуждах армии она узнает, что называется, из первых уст: Ирина постоянно поддерживает связь со своими киевскими коллегами, которые добровольцами ушли на фронт. Так, например, ей сообщили, что бойцам сложно переносить постоянные канонады – необходимы специальные наушники. Все, что было найдено в Варшаве с нужными характеристиками шумоподавления, было куплено и отправлено в Украину.

Рации для ВСУ при участии Ирины Елисейцевой

Рации для ВСУ при участии Ирины Елисейцевой

Командир одного из воинских подразделений в знак благодарности написал ходатайство с просьбой представить девушку к медали «За гідність та патріотизм». 

Ирина была очень удивлена, поскольку работает не ради наград, а по зову сердца.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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