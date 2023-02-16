Как командир понтонеров выводил своих бойцов из окружения в первые дни войны

Рано утром 24 февраля Александр проснулся по сигналу «Боевая тревога». Офицер быстро выбежал из палатки, оглянулся по сторонам, услышал гул танков и выстрелы, звучавшие где-то в стороне и напоминавшие ведение боевых действий. И, едва успев произнести слово «война», он увидел, как над ним пролетело несколько вражеских ракет.

Таким, запомнил 24 февраля, 28-летний командир роты плавательных машин одной из частей Сил поддержки. В тот день офицер вместе со своими подчиненными встретил на Херсонщине, откуда в течение недели под видом местных жителей пробирался к своим, вырываясь из российского окружения.

Одновременное приглашение в Литву и военкомат

В начале своей взрослой жизни Александр даже не задумывался о военной карьере. Да, отец – тракторист-труженик, советовал сыну, чтобы он стал или военным, или полицейским, но Саша долгое время с такой перспективой не соглашался, предпочитая чисто гражданскую профессию инженера-технолога.

По этой специальности он сначала учился в Хмельницком политехническом колледже, а впоследствии – в Хмельницком национальном университете. Там же в вузе параллельно поступил на кафедру военной подготовки и работал оператором станков с числовым программным управлением на одном из государственных предприятий.

Александр все успевал: утром спешил на обучение в университет, а после обеда или вечером заступал во вторую или третью смену на завод. Ну и осваивал специальность военного инженера, дважды в год в течение месяца интенсивно изучая военное дело на базе Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

Летом 2017-го у него был выбор: в одной руке наш герой держал повестку из военкомата о призыве на военную службу офицеров запаса, а в другой – приглашение на работу к одному из престижных предприятий Литве.

— Я уже прошел соответствующее собеседование, выполнив задание, которое мне поставили зарубежные предприниматели. Литовцы даже готовы были оплатить мой переезд в Каунас, но в то же время из военкомата поступила повестка о призыве на военную службу офицеров запаса. Уворачиваться, прятаться – это не обо мне… Тем более что я считал, что мне не хватает организаторских способностей. А где еще их можно было приобрести, как не в армии, командуя каким-нибудь подразделением?.. Поэтому я, младший лейтенант запаса, и пошел служить. Думал, что всего на полтора года, а оказалось, что командую подразделением уже шестой год подряд, — рассказал капитан Александр.

Младший лейтенант и командир роты

В начале офицерской службы он в течение трех месяцев проходил переподготовку на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, обучаясь по специальности «управление действиями инженерных подразделений войск». Впоследствии несколько месяцев занимал должность командира взвода 20-го арсенала инженерных войск. И с ноября 2017 года несет службу в составе отдельного полка поддержки.

Будучи младшим лейтенантом, уже в марте 2018 года офицера назначили на должность командира роты. А весной этого года ему было досрочно присвоено звание «капитан».

Не стоит и говорить, что для выпускника военной кафедры пройти такой карьерный путь за небольшой срок службы – это показатель, который прежде всего красноречиво свидетельствует о его хороших командирских и организаторских качествах, которые, собственно, и пытался приобрести Александр, вступая в армию. И по-настоящему эти качества можно продемонстрировать и оценить на войне. Тогда, когда от твоих действий зависит не только успешное выполнение порученного тебе дела, но и жизнь людей – 18 и 19-летних ребят, волею судьбы в первый день от начала широкомасштабного российского вторжения оказались в смертельной опасности и фактически в тылу врага.

Войну встретил в Херсонской области

— Войну я встретил на Херсонщине, близ поселка Лазурное, куда меня во главе взвода военнослужащих-срочников отправили еще летом 2021-го с целью минирования морского побережья на случай высадки российского десан.

Уже длился девятый месяц нашей ротации, и в середине марта мы готовились к возвращению в пункт постоянной дислокации на Одесщину. Но все планы испортила развязанная россией полномасштабная война, говорит командир роты плавательных машин.

Выполнил свою задачу и заминировал берег

По его словам, 24 февраля враг продвигался по территории Херсонщины довольно быстро. Времени на размышления было мало. Прежде всего, захватчик пытался захватить мосты, чтобы отрезать нашим войскам пути отхода через Днепр.

Что делать? Связь со старшим командованием еще не была. И, получив приказ от командира, понтонеры сначала сделали то, ради чего они, собственно, и находились почти девять месяцев на морском побережье – осуществили минирование опредченого участка местности.

— Пока продолжались определенные подготовительные меры к осуществлению возложенной на нас задачи я параллельно держал связь как с представителями местных властей, так и с командованием других воинских частей, расположенных неподалеку от нас. Информация от них поступала очень тревожная. Они сообщали, что в районе Голой Пристани и Каховки продолжаются бои. Локаторщики вообще рассказали, что их часть разбомбили. Даже около нас, на расстоянии всего около километра, была замечена колонна вражеской техники, которая сначала двинулась в нашу сторону, но впоследствии развернулась и направилась в другом направлении. Итак, свою задачу по минированию мы выполнили, — вспомнил комроты плавательных машин.

Длинный и не простой путь выхода из окружения в виде местных

В тот роковой день на вооружении у него были грузовой автомобиль ЗИЛ-131, два плавучих транспортера ПТС-2, а в подчинении взвод срочников с одним автоматом и боекомплектом 120 патронов. По замыслу, сначала понтонеры должны были выходить из окружения на технике через Каланчак.

Но как выходить, если там недавно закончился бой, и этот поселок уже находится под контролем врага?.. Да и вообще к тому времени Александр уже хорошо осознавал, что выходить на технике значит сразу стать мишенью для рашистов. Тем более и заправки бы не хватило. Ведь только к берегу Днепра необходимо было пройти несколько сотен километров. И еще около 30 километров нужно было преодолевать по воде на плавучих транспортерах.

Необходимо было срочно принимать единственное в то время правильное решение. И, взвесив все за и против, ротный командир его принял.

— Где-то после обеда 24 февраля я решил выводить технику из строя, чтобы она не досталась врагу, переодеваться в гражданскую одежду и выходить из окружения под видом местного населения. Это был единственный вариант остаться в живых и не попасть в плен рашистов. Ведь вступать в бой с колоннами танков мы не могли. У нас не было для этого вооружения. И после осуществления запланированных нами мероприятий мы отправились в свои, — рассказал Александр.

Это был тяжелый, очень тернистый и длительный путь домой. Чтобы не привлекать излишнего внимания офицер распределил подчиненных на четыре группы. И таким образом, ориентируясь с помощью мобильного навигационного приложения, они разными направлениями направились в сторону Кинбурнской косы.

Передвигались, конечно, скрыто и преимущественно ночью. Питались тем, чем угощали местные сельские жители, предоставлявшие военным ночлег. И, по словам офицера, таких заботливых людей на своем пути было немало.

— Да, многие нам помогали, добрые, не безразличные к проблемам других в нашей стране живут люди. Помню, как один из фермеров, также приютивший нас, предлагал, чтобы мы задержались у него на более длительное время, мол, оставайтесь, пока все не стихнет, а, если наведываются оккупанты, скажу, что вы – наемные мной работники . Я, конечно, поблагодарил, но говорю, что как только они нас увидят, сразу поймут, какие перед ними действительно «работники». Да и подвергать людей опасности не хотелось. Так что на одном месте мы, как говорится, долго не задерживались, а на ночлег останавливались в небольших селах, чтобы не привлекать внимание, — рассказал капитан Александр.

Уже на третьи сутки своего пути он решил снова собрать всех вместе. Связь со всеми группами была, какой офицер держал один-два раза в сутки со старшим в группе. Будучи уже в относительной безопасности, дальше, по его мнению, вместе продвигаться к своим уже было удобнее. В определенное время и определенном месте они встретились, обнялись, рассказали друг другу о своих приключениях и дальше вместе еще несколько дней двинулись централизованно до тех пор, пока ночью 2 марта их не переправили на малом десантном корабле из Кинбурнской косы в Очаков.

— Благодаря чему или кому это произошло? Помогли наши военные моряки. Всё это время я держал связь с командиром отдельной роты локаторщиков, часть которого, как я уже рассказывал, разбомбили в первый же день широкомасштабного вторжения рашистов. Он и дал мне номер телефона одного из офицеров ВМС, с которым я согласовал место и время нашего прибытия на борт. Когда мы были на месте, корабль уже нас ждал. Через час мы уже были в Очакове. А вечером 2 марта уже добрались до пункта дислокации нашей части в Одесской области, — вспомнил офицер.

В тот же месяц ему досрочно присвоили звание «капитан» и наградили медалью «За военную службу Украине».

С августа 2022 года на обороне Юга Украины

Александр вывел своих ребят из окружения. Но война против российских захватчиков продолжается. И сегодня во главе своего подразделения он несет службу на южных рубежах обороны нашей Родины, выполняя ответственные задачи командования по транспортировке и осуществлению переправы через водные препятствия десанту, артиллерийскому вооружению, бронированной колесной и гусеничной технике, а также выполнению эвакуационно-спасательных работ.

Непосредственно на фронте он находится с августа месяца.

— После возвращения из Херсона в нашей части продолжался непростой этап по доукомплектованию личным составом и техникой по штатам военного времени. А в августе поступило боевое распоряжение о выезде на передовую. Четыре часа на сбор, и вот уже около пяти месяцев я нахожусь в районе ведения боевых действий, — говорит комроты.

Объем и спектр выполнения задач напрямую зависит от ситуации, складывающейся на фронте. К примеру, когда украинские военные шли в контрнаступление и нужно было делать переправы через реку Ингулец, работы у военных инженеров становилось больше. Сейчас здесь активные боевые действия не ведутся. Теперь Александр и его боевые товарищи находятся в состоянии ожидания и прежде всего сосредоточении на проведении учений и тренировки по вождению, загрузке и закреплению на грузовых платформах техники, а также проведении ее текущего ремонта.

Гибель подчиненного во время арт-обстрела

О чем, как командир, он сейчас больше всего жалеет? По его словам, о гибели своего подчиненного механика-водителя. Это произошло именно тогда, когда осуществлялась десантная переправа и у водного препятствия на своей штатной технике работал один из экипажей, подчиненных комроте Александру. Вдруг начался мощный вражеский артиллерийский обстрел, связь с подчиненными исчезла. Но, несмотря ни на что, под этим «прилетами» рашистов пробивался к своим комротам плавательных машин. Технику и двух боевых товарищей из-под обстрелов он вывел, а вот третьего Петра не успел.

— Когда я был на месте, у переправы, солдата уже эвакуировали в больницу. При обстреле осколок залетел под бронежилет и пробил легкие. К величайшему сожалению, ранение оказалось смертельным, и в ту же ночь он умер, — с грустью говорит Александр.

Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается и, война, к большому сожалению, тоже. И впереди у офицера еще много задач, главной целью выполнения которых является победа над русскими агрессорами и изгнание кафиров из нашей родной земли.

***

Когда-то, летом 2017-го, гражданский человек Александр пошел в армию для того, чтобы приобрести организаторские способности. Ушел послужить полтора года, но заключил контракт и продолжает выполнять свой военный долг уже шестой год. На этой ужасной кровопролитной войне он уже себя проявил и как организатор, и как настоящий командир, выведя своих ребят из окружения, тем самым не дав им погибнуть или попасть в русский плен. И, наверное, это хорошо, что вместо трудоустройства в Литве мужчина избрал профессию военного. Ведь настоящим заботливым командиром и добрым старшим товарищем для своих подчиненных стал за эти пять лет Александр. А такие люди войску нужны И за ними – наша победа!

Фото Дмитрия Завтонова

Вячеслав Диордиев

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