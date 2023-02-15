Иностранные добровольцы в рядах ВСУ: сколько их в Украине и из каких они стран

В ВСУ против ВСРФ воюют не только украинцы. В структуре ВСУ есть несколько добровольческих батальонов, сформированных из граждан других государств. В День памяти участников боевых действий на территории других государств рассказываем что это за батальоны и сколько иностранцев в рядах ВСУ.

Формирование интернационального легиона в 2022 году

В начале полномасштабной войны Указом президента Зеленского из иностранных граждан, пришедших на помощь нашему государству, в Украине был сформирован Интернациональный легион. Его основой стали добровольцы из разных стран, в свое время присоединившиеся к борьбе с пророссийскими сепаратистами на Донбассе. За уверенность Украины они воюют с 2014 года.

В феврале 2022 года, по информации министерства иностранных дел, в Украину прибыли порядка 20 000 добровольцев. Бойцы приехали из 55 стран мира, со всех континентов: от Бразилии и Южной Африки до Японии и Новой Зеландии.

Среди добровольцев — больше всего граждан США и Великобритании. Много поляков, канадцев, граждан стран Балтии.

Принимают в Интернациональный легион только людей с боевым опытом. Не берут – входящих в неонацистские, фашистские, расистские организации.

Украинскую визу будущим легионерам получать необходимости нет. Но добраться в страну они должны самостоятельно. А затем — подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины. И, согласно международному праву, его бойцы не могут считаться наемниками.

Затраты на проживание легионеров и их зарплаты, вооружение и амуницию финансируют ВСУ.

Есть у Интернационального легиона и дополнительные средства — от частных доноров. Эти деньги легионеры тратят на снаряжение, не входящее в стандартный военный комплект украинской армии, но необходимое на поле боя.

Некоторые иностранные воинские подразделения, несмотря на то, что входят в состав ВСУ, официально в Интернациональный легион не вступили. В частности, «Нормандская бригада». Она сформирована из ветеранов вооруженных сил Канады, Великобритании и некоторых европейских стран. Легионеры-добровольцы имеют боевой опыт в Афганистане или Ираке.

Грузинский национальный батальон

С 2014 года сражается в нашей стране добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион».

Еще тогда, в самом начале конфликта с РФ 10 офицеров из Грузии вызвались воевать в Украине против России и обучать украинских солдат. В 2016 году «Грузинский легион» вошел в состав Вооруженных сил Украины. Сейчас он насчитывает около 1000 бойцов, набранных в Грузии и других странах.

— У нас один враг, и этот враг занял 20% нашей земли, — говорят легионеры.

— Когда российских оккупантов будет меньше здесь, значит, меньше убивать придется дома.

Бойцы помнят и ценят поддержку Украины во время захватнической войны РФ против Грузии.

— В 90-х годах во время агрессии России против Грузии Украина была единственной страной, которая поддержала нашу страну, прислала своих добровольцев, — отмечает командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

— А в конце войны — помогла эвакуироваться мирным жителям из оккупированной Абхазии.

Чеченские батальоны имени Джохара Дудаева и шейха Мансура

Сформирован преимущественно из чеченцев, эмигрировавших в Украину во время второй чеченской войны.

Подразделение принимало участие в боях за Широкино 2014-2015 годах, в 2022 году – в битвах за Киев. Назван батальон в честь первого имама Кавказа и лидера кавказских горцев конца XVIII века шейха Мансура.

Еще одно подразделение чеченских добровольцев, воюющих за Украину, — батальон имени Джохара Дудаева. Свое имя он получил в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия. Во время войны на Донбассе батальон участвовал в сражениях за Иловайск и Дебальцево, в 2022 году – отстаивал Киев.

Механизированное подразделение полка имени Кастуся Калиновского

Не принимают в Интернациональный легион граждан России и Беларуси. А и также — остальных стран ОДКБ: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Вместе с тем россияне и белорусы, решившие бороться с путинским режимом, создали собственные военные формирования.

В феврале 2022 года для защиты территориальной целостности Украины был создан белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского.

Сформирован он из беларусских добровольцев, участвовавших в войне на Донбассе, представителей патриотических оппозиционных организаций, граждан Беларуси, эмигрировавших в Украину после протестов против режима Лукашенко.

Сражаются в рядах белорусского полка и литовские добровольцы.

В январе полк имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе ВСУ, захватил так много российских танков и бронетранспортеров, что создает собственное механизированное подразделение. Сейчас ищут водителей цистерн и механиков.

В Беларуси бойцов полка Калиновского считают наемниками. В случае экстрадиции на родине им грозит уголовная ответственность.

Вместе с тем в январе Верховная Рада Украины приняла законопроект, который должен упростить для иностранных добровольцев получение украинского гражданства. Теперь, чтобы подать заявку на паспорт, они не обязаны получать справку с родины об отказе от гражданства своей страны. Будет достаточно только заявления об отказе от гражданства Беларуси или России в одностороннем порядке.

Легион «Свобода России»

30 марта за Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион «Свободная Россия».

Сформирован он был из роты армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону. Как одно из военных подразделений ВСУ, подразделение получило украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона «Свобода России».

Сейчас легион состоит, главным образом, из российских военнопленных и добровольцев, решивших воевать за Украину.

Легионеры выполняют задачи по задержаниям диверсионных групп российской армии, а также – организовывают диверсии на территории РФ.

Цель российских добровольцев — освобождение оккупированных РФ регионов Украины. После победы – возвращение домой с оружием в руках, чтобы воевать за Россию против режима Путина.

Читайте также: Как футбольный защитник стал защитником Украины и получил орден «За мужество»