Как изгнать кротов и грызунов с садовых участков, а комарам и мошкам не дать съесть нас на летних террасах дач?

Свежий воздух в теплые летние вечера и посиделки на террасах могут омрачиться противным жужжанием прямо над ухом. А сбор помидорчиков и огурчиков с грядки может так и не наступить, если туда месяцем ранее пожалует крот или полевая мышка. Насладиться и тем, и другим помогут электронные уничтожители насекомых и ультразвуковые отпугиватели мелких грызунов. Рассказываем, что это такое и как выбрать подходящий вам вариант, вместе со специалистами магазина Изотроник.

1.Что такое уничтожитель, а что такое отпугиватель? Какой принцип работы?

Отпугиватели работают на основе ультразвука. Приборы настроены на волны, которые грызуны воспринимают как опасность. Уловив сигнал, животные стремятся уйти из опасной зоны.

Уничтожители работают на основе электрического разряда — насекомые оказываются в ловушке и уничтожаются высоким напряжением.

2. Как узнать, что на моем участке завелся крот?

Это очень просто. Кроты оставляют на участках характерные холмики, отдаленно напоминающие вулканы. Конечно, кроме кротов могут пожаловать мелкие мышки или другие грызуны. На самом деле не имеет большого значения какой именно незваный гость к вам пришел — отпугиватели заставят и кротов, и мышей, и сусликов убраться восвояси, а урожай оставить вам.

3. От мышей нет спасения уже 2 года. Ваше средство мне поможет?

Отпугиватели мелких грызунов, к которым относятся и мыши, работают на основе ультразвука. Ученые доказали, что грызуны очень болезненно реагируют на высокочастотные звуки — воспринимают как опасность и поэтому покидают территорию действия прибора.

Поэтому ответ — да, поможет. Животное просто не сможет находиться там, куда “достает” ультразвук. Главное — правильно подобрать прибор, чтобы он охватывал нужную вам площадь.

4. У меня маленький участок на 6 соток. Как правильно подобрать отпугиватель?

Разные модели отпугивателей рассчитаны на разную территорию. Наименьшая — 600 кв.м, наибольшая — 1500 кв.м. Если вам нужен больший охват — тогда нужно ставить несколько отпугивателей сразу. Если участок небольшой, то отпугиватель можно ставить в центр, а если большой — тогда лучше сработают несколько штук по периметру.

5. А отпугиватели и уничтожители безопасны для людей?

Да, безопасны. И для людей, и для ваших домашних любимцев. Волны, которые излучаются, недоступны для человеческого уха и безвредны для домашних животных. Но на грызунов оказывают сильный эффект, который они не переносят. Благодаря этому кроты и грызуны даже не подходят к вашему участку или убираются восвояси, если уже облюбовали местечко на ваших грядках.

Что касается уничтожителей насекомых, то за их безопасность тоже можете не переживать. Более того — они точно более безопасны для людей, чем разнообразные фумигаторы, спреи и аэрозоли. Со своей задачей уничтожители справляются благодаря разрядам электротока, не химическим веществам.

6. На сколько хватит отпугивателя? Он будет работать несколько лет? На него есть гарантия?

И отпугиватели, и уничтожители — товар, который вы покупаете не на один месяц и не на один сезон. В магазине “Изотроник” действует гарантия 12 месяцев на весь товар. Поэтому если ваш крот никак не реагирует на отпугиватель, вы сможете вернуть его назад. Конечно, речь о товаре, а не о кроте. Но заверяем вас, что раньше таких прецедентов не было.

Кроме гарантии есть еще и поддержка клиентов в телефонном режиме — если у вас возникнут вопросы после покупки — звоните и вам помогут.

7.На каком расстоянии эффективны уничтожители? Они будут эффективны только в закрытом пространстве или на открытом воздухе тоже?

Все зависит от выбранного прибора. Есть уничтожители для промышленных помещений, а есть для террасы дачного дома. Конечно, радиус действия и цена будут разными. Например, небольшой уничтожитель, который работает на солнечных батареях, охватывает радиус в 50 кв.м, приборы помощнее — 150, еще мощнее —350 кв.м

Использовать и уничтожители, и отпугиватели можно и нужно как на открытом воздухе, так и в помещениях — домах, квартирах, на складах. Они одинаково эффективны, как в закрытых помещениях, так и на воздухе — работают без перебоев и на жаре, и на холоде.

Фото: Изотроник, Unsplash.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.