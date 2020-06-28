Как итальянская принцесса обустроила Кременец и основала Бар?

Замки всегда вызывали у нас интерес и восхищение. Они связаны с романтическими историями, рыцарскими временами, а еще с именами их знаменитых владельцев. Среди замков, которые находятся в Украине и Беларуси, есть те, что основала и обустроила миланская принцесса и польская королева Бона Сфорца д’Арагона, о которой до сих пор не умолкают легенды.

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Кременецкий замок стоит на горе Боны

Расположен в городе Кременец в Тернопольской области Украины

Когда был построен этот замок, точно не известно, но в летописях он упоминался с 1226 года. Через 300 лет, весной 1536 года, польский король Сигизмунд I подарил Кременецкий замок с прилегающими территориями своей жене Боне Сфорца.

Бона не только славилась красотой, но и отличалась неуемной энергией, и еще при жизни супруга умело управляла страной. Получив подарок, она сразу приказала начать в замке ремонтные и укрепительные работы. Крепость была окружена высокими стенами с пушками и тремя башнями, а внутри разместили казармы для гарнизона, хозяйственные постройки и пороховые склады. В честь королевы Боны – самой известной хозяйки замка – была названа крутая гора, на которой стояла кременецкая крепость. Ее название – гора Бона – сохранилось до наших дней.

Без малого через сто лет после смерти Боны Сфорцы казацкий полковник Максим Кривонос со своим войском в течение полутора месяцев осаждал Кременецкий замок. После продолжительных боев крепость была взята казаками и полностью разрушена.

Барский замок был вторым на Подолье

Расположен в городе Бар в Винницкой области Украины

На этих землях еще в XIV веке было основано селение под названием Ров. В 1533 году польская королева Бона Сфорца выкупила все окрестные земли и приказала выстроить замок на противоположном берегу реки. В свое время этот замок был вторым на Подолье по величине после Каменец-Подольского. Выстроив замок, Бона даже дала новое название городу – Бар, в честь своих владений в итальянском княжестве Бари. С тех пор ее считают основательницей украинского города.

По приказу королевы реку перегородили плотиной, благодаря чему образовался пруд, защищавший замок. Несмотря на то, что крепость была деревянной, она превратилась в мощную цитадель. Ее стены были сложены из двух слоев бревен, между которыми была насыпана земля, что защищало стены от оседания. Кроме того, замок был укреплен пятью башнями, в одной из которых были большие ворота с часовней. Въезд в крепость защищал бастион из дубовых брусьев, над которым возвышались еще две башни.

После смерти Боны, в 1630-х годах, инженер Гийом де Боплан на месте деревянного замка построил каменный. В настоящее время на месте замка сохранились только руины, однако недавно жители Винницы создали 3-D модель разрушенного Барского замка.

В Кобринском замке проводили ревизии

Расположен в городе Кобрин в Брестской области Беларуси

Через два года после свадьбы Бона Сфорца получила от своего мужа подарок – Кобринское княжество, где еще при киевском князе Изяславе были построены два замка – Верхний и Нижний. Энергичная молодая королева стала часто навещать свои имения и приказала привести в порядок обветшавшие деревянные замки. Они соединялись подъемным мостом и со всех сторон были окружены рвом, валом и огромными башнями-воротами. В одной из башен была сооружена мельница. Кстати, в Кобринском замке королева ввела в практику проведение государственных инвентарных переписей – ревизий, которые давали представление о состоянии всей экономики княжества.

Кроме того, Бона приказала построить канал, который стал первым в стране мелиорационным объектом. Он существует до сих пор, впадает в Днепро-Бугский канал и носит имя своей создательницы – канал королевы Боны. Также она пыталась осушить кобринские болота.

Рогачевский замок королева приказала сжечь

Расположен в городе Рогачев в Гомельской области Беларуси

Польский король Сигизмунд I подарил Рогачев итальянской принцессе Боне Сфорце еще в то время, когда она была его невестой. В дар ей досталось и Пинское княжество, в котором находился город. По обыкновению, Бона начала активно обустраивать свои новые владения. По ее распоряжению в Рогачеве на месте древнего городища были построены Рогачевский замок и дворец.

По легенде, замок, который Боне подарил супруг, ей не понравился и она приказала его сжечь. За ночь на этом месте вырос тополь, и королева, пораженная чудом, приказала построить там замок, который стал единственной в городе каменной постройкой. Бона управляла этими владениями более 30 лет, в течение которых наладила экономику, ввела новые приемы хозяйствования, что основательно пополнило пустую королевскую казну.

В конце XVI века в окрестностях Рогачева действовали казацкие отряды Наливайко, а с XVII века замок входил в систему пограничной защиты на Днепре. До нашего времени не сохранился.

Бона Сфорца – загадка для историков

Бона Сфорца была дальней родственницей Медичи и Борджиа, но при этом мудрой королевой, много сделавшей для своих подданных. Ее биография напоминает увлекательный детектив, развязка которого скрыта в глубине веков. При правлении Боны в стране начались прогрессивные перемены – строили водопроводы и замки, мостили площади и улицы. Однако местная знать считала ее чужой и рассказывала о ней истории, которые исследователи до сих пор не могут подтвердить или опровергнуть. Например, говорили, что она принимала ванны из крови девушек, отравила свою невестку Барбару Радзивилл, да и сама умерла от яда.

Легенды о королеве живут до сих пор

В Беларуси до сих пор рассказывают легенды, связанные с владением Боны – Лысковским замком. Согласно одной из них, этот замок был разрушен во время войны между Россией и Польшей. Сама Бона спаслась, но прокляла тех, кто воевал, а также место, где стоял ее замок. С тех пор, как утверждают местные жители, на месте замка слышен плач, а также виден огонь, который исчезает при приближении человека.