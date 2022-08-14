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Бизнесмен из Арабских Эмиратов стал украинским пограничником – «Шейхом»

Бизнесмен из Арабских Эмиратов стал украинским пограничником – «Шейхом»

Юрий уже много лет живет и работает в одной из арабских стран, где владеет логистической компанией. Но когда россия полномасштабно вторглась в Украину, он вернулся, чтобы защитить границы нашей страны.

О том, как владелец фирмы за границей вернулся защищать Родину, рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Ради Украины Юрий оставил свою логистическую фирму в одной из арабских стран и вернулся на Родину. Здесь за плечами мужчины уже была военная карьера офицера, поэтому сейчас боец ​​не только защищает границы, но и обучает и тренирует побратимов, которые вскоре отправятся на фронт.

Благодаря месту, откуда приехал военный, он получил боевой псевдоним – «Шейх».

На Ближнем Востоке Юрий также являлся членом волонтерской организации «Украинцы в Эмиратах», занимающейся реабилитацией раненых бойцов. Лечение там проходили военнослужащие из Николаевской, Житомирской, Львовской бригад, подразделения «Альфа» СБУ и ГУР.

— Помню, как привезли лейтенанта с оторванной рукой, спасшим экипаж своего БТРа, выбросив вражескую гранату через люк. А еще – раненого сержанта из Николаевской бригады с позывным «Апостол», он участвовал в рейде по освобождению городов Донбасса. Кстати, именно он сказал, что если я решу мобилизоваться, то военные, вероятно, дадут мне позывной Шейх, – вспоминает Юрий.

Так и вышло. Начало широкомасштабной войны России против Украины застало «Шейха» в Украине. Юрий не задумываясь, мобилизовался. В настоящее время он служит в Измаильском пограничном отряде.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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