Как директор Дома культуры в Молдове возглавил бригаду дворников в Рени

Задача оркестра – поднять настроение

По образованию «главный дворник» города Рени — клубный работник, по специальности — художественный руководитель оркестра народных инструментов. После окончания культпросветучилища Валерий Плачинта работал директором Дома культуры в одном из райцентров Молдавии – в Дубоссарах.

Однако так сложилась судьба, что пришлось переехать в Рени, где жила его бабушка. И вот уже почти четверть века Валерий Ильич «дирижирует» оркестром чистоты и красоты.

За это время цветников в городе Рени стало значительно больше. Если раньше клумбы можно было увидеть только в центре и возле морвокзала, то после благоустройства городского парка и площади Свободы эти обширные локации необходимо ежегодно украшать цветами.

Каждую весну бригада дворников старается заложить новые клумбы там, где их никогда не было.

— Основная задача нашей бригады — радовать соотечественников, поднимать людям настроение! – говорит мастер. — Даже если человек вышел утром на работу в плохом расположении духа, он идет по чистым улицам, которые с утра уже подмели наши дворники, любуется цветами и деревьями – и печали уходят. Когда человек видит, как мы стараемся, и к нему придет рабочее настроение.

12 дворников на весь город

Сейчас бюджетные деньги на цветы расходовать нельзя, поэтому Валерий Ильич сам выращивает рассаду. Семенной материал дворники тоже заготавливают самостоятельно.

— Сначала мы высеваем прямо в грунт чернобривцы, гольфрену, майорки и параллельно я начинаю выращивать рассаду, для чего соорудил теплицу, — рассказывает мастер. – Если где-то цветы плохо взошли или затоптала собака, то восстанавливаем целостность клумб за счет рассады – чтобы цветы были сплошным ковром. Также в теплицах я выращиваю сальвию и французскую ромашку – они тоже цветут долго. А еще ухаживаем за розариями и лавандой, которые город приобретал до войны. Война – это страшно, но мы продолжаем украшать свою жизнь цветами.

Как человек искусства, Валерий Плачинта старается подбирать цветы таким образом, чтобы они радовали горожан своими яркими красками, причем с ранней весны до поздней осени.

Да, уход за клумбами требует больших усилий, ведь надо их пропалывать и поливать. Но как расцвел город!

— Хоть я родом из села и к работе на земле привыкший, но, признаюсь, мне немного не хватает знаний: когда болеют какие-то деревья, я сам с ними болею, — рассказывает Валерий Ильич. – Но агронома в штате ЖКС нет, поэтому приходится постоянно учиться. Мы могли бы для благоустройства города сделать больше, если бы в бригаде было, как прежде, 20-25 человек. Но сегодня на весь Рени всего 12 дворников, потому что многие ушли работать в порт, где зарплата выше. А вообще в нашей бригаде люди очень ответственные, трудолюбивые и творческие.

Сколько дней «выдерживает» одна метла?

Что интересно, даже метлы для уборки улиц дворники заготавливают самостоятельно.

— За городом есть заброшенные огороды, где растет много высокой травы, из которой получаются отличные метелки — пушистые и эластичные, — рассказывает дворник Антонина Пономаренко. – Каждую осень мы всей бригадой заготавливаем эту растительность в огромных количествах, потом сушим каждый у себя дома. Лично у меня – полный сарай. Перед выходом на работу привязываю новую метелку к ручке, и – вперед! Одной хватает только на два дня – мётлы от работы просто «сгорают», ведь участки немаленькие. На сезон одному дворнику нужно примерно 120-140 метелок.