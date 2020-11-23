После знаменитого пожара, в котором сгорел Городской театр, итальянская опера, русский театр и балетная труппа вынуждены были выступать где придется. Городу был нужен новый театр, и один из одесских негоциантов – купец Великанов – решил на месте своих бывших хлебных складов на пересечении улицы Греческой и Колодезного переулка возвести новое здание. Автором этого проекта стал архитектор Феликс Гонсиоровский, а подрядчиком выступил сын купца Виктор Великанов.

В один из осенних дней 1874 года «Одесский вестник» написал: «Сегодня будет первое представление русской драматической труппы в новоустроенном театре господина Великанова». Однако «театральным делом» Великанов владел недолго – он разорился и вынужден был продать театр другому негоцианту Федору Рафаловичу. Тот название театра менять не стал, а дополнил его, и его приобретение попало во все реестры как русский театр.

На подмостках театра выступали многие мировые и украинские знаменитости: Сара Бернар и Элеонора Дузе, Бенуа Коклен и Макс Линдер, Мария Савина и Марк Кропивницкий, Мария Заньковецкая и Панас Саксаганский.

В сентябре 1906 года в театре разразился пожар, и труппа вынуждена была перенести свои спектакли в театр Сибирякова. А в самом здании на Греческой сначала был оборудован скейтинг-ринг, а в 1910 году, во время Художественно-промышленной выставки, проходил автомобильный салон.

В 1926 году театр стал именоваться Одесский русский драматический театр. Во время оккупации Одессы в годы Второй мировой войны его стали называть «русским театром Василия Вронского», по имени нового хозяина, который до революции был одним из актеров театра.

Источники: rusteatr.odessa.ua, Википедия

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