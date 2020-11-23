Новости Одессы и Одесской области

Как был построен Одесский русский театр и кто выступал на его подмостках?

Как был построен Одесский русский театр и кто выступал на его подмостках?

23 ноября 1874 года состоялось первое представление в театре Великанова, ныне это – Одесский академический русский драматический театр.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

После знаменитого пожара, в котором сгорел Городской театр, итальянская опера, русский театр и балетная труппа вынуждены были выступать где придется. Городу был нужен новый театр, и один из одесских негоциантов – купец Великанов – решил на месте своих бывших хлебных складов на пересечении улицы Греческой и Колодезного переулка возвести новое здание. Автором этого проекта стал архитектор Феликс Гонсиоровский, а подрядчиком выступил сын купца Виктор Великанов.

русский театр старая одесса

В один из осенних дней 1874 года «Одесский вестник» написал: «Сегодня будет первое представление русской драматической труппы в новоустроенном театре господина Великанова». Однако «театральным делом» Великанов владел недолго – он разорился и вынужден был продать театр другому негоцианту Федору Рафаловичу. Тот название театра менять не стал, а дополнил его, и его приобретение попало во все реестры как русский театр.

На подмостках театра выступали многие мировые и украинские знаменитости: Сара Бернар и Элеонора Дузе, Бенуа Коклен и Макс Линдер, Мария Савина и Марк Кропивницкий, Мария Заньковецкая и Панас Саксаганский.

В сентябре 1906 года в театре разразился пожар, и труппа вынуждена была перенести свои спектакли в театр Сибирякова. А в самом здании на Греческой сначала был оборудован скейтинг-ринг, а в 1910 году, во время Художественно-промышленной выставки, проходил автомобильный салон.

В 1926 году театр стал именоваться Одесский русский драматический театр. Во время оккупации Одессы в годы Второй мировой войны его стали называть «русским театром Василия Вронского», по имени нового хозяина, который до революции был одним из актеров театра.

Источники: rusteatr.odessa.ua, Википедия

Интересно почитать: Украинская приманка для избалованного одесского театрала

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить