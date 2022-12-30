Как будут работать одесские магазины на новогодние праздники?

Новый год – особый праздник, поэтому традиционно режим работы торговых точек в первые дни нового года отличается от обычного графика. Чтобы не остаться без покупок, нужно знать, как именно меняется график работы супермаркетов и крупных промтоварных магазинов.
«Копейка»
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – начало работы в 11:00, окончание – в обычное время.
«Таврия В»
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.
АТБ
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.
«Сильпо»
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.
«Точка»
- 31 декабря – начало работы в 8:00, окончание в 20:00
- 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.
«Ева»
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – начало работы в 11:00, окончание – в обычное время.
«Простор»
- 31 декабря – по ежедневному графику.
- 1 января – графика работы еще нет, но, как нам сказали на «горячей линии», по опыту предыдущих лет, работа, скорее всего, начнется на час позже – с 10:00, а закроются магазины как обычно.
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