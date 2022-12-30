Как будут работать одесские магазины на новогодние праздники?

Успей купить до Нового года: акции и скидки в одесских супермаркетах До встречи новогодних праздников осталось всего ничего. И пока вы думаете, что подать на свой стол, мы подготовили для вас актуальные скидки и акции на новогодние продукты в самых популярных одесских супермаркетах. Читайте и сохраняйте, чтобы успеть закупиться до Нового года. ПОДРОБНЕЕ

Опрос: есть ли у одесситов новогоднее настроение? (видео) В этом году праздновать Новый год будет гораздо труднее, чем раньше. Но, как известно, одесситы – люди очень позитивные. И «Одесская жизнь» поинтересовалась, есть ли у горожан новогоднее настроение и будут ли они вообще праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января? ПОДРОБНЕЕ