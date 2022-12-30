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Как будут работать одесские магазины на новогодние праздники?

Как будут работать одесские магазины на новогодние праздники?

Новый год – особый праздник, поэтому традиционно режим работы торговых точек в первые дни нового года отличается от обычного графика. Чтобы не остаться без покупок, нужно знать, как именно меняется график работы супермаркетов и крупных промтоварных магазинов.

«Копейка»

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – начало работы в 11:00, окончание – в обычное время.

«Таврия В»

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.

АТБ

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.

«Сильпо»

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.

«Точка»

  • 31 декабря – начало работы в 8:00, окончание в 20:00
  • 1 января – начало работы в 10:00, окончание – в обычное время.

Ева, Одесса

«Ева»

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – начало работы в 11:00, окончание – в обычное время.

«Простор»

  • 31 декабря – по ежедневному графику.
  • 1 января – графика работы еще нет, но, как нам сказали на «горячей линии», по опыту предыдущих лет, работа, скорее всего, начнется на час позже – с 10:00, а закроются магазины как обычно.

Ранее мы узнавали актуальные скидки и акции на новогодние продукты в самых популярных одесских супермаркетах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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