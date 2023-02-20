Как «афганцы» из Любашевского района защищают Украину в рядах ВСУ

Полномасштабная война России против Украины заставила многих ветеранов войны в Афганистане, которым разрешает здоровье, снова взяться за оружие, но уже в отечественной войне против оккупантов, защищая свободу и целостность родной страны.

Более ста юношей из бывшего Любашевского района воевали в жаркой азиатской стране в 1979-1989 годах, выполняя приказ руководства Советского Союза. Это была несправедливая война на территории другого государства. Война без победителей, но с тысячами изуродованных судеб…

Сегодня на Востоке в составе ВСУ воюют Анатолий Кушнир из Кричунового и Сергей Бабиченко из Петровки Любашевской поселковой территориальной громады. Их боевой опыт потребовался в кровопролитной войне с россиянами.

Тысячи украинцев, вынужденных воевать в чужой стране, за личное мужество, проявленное в боях, награждены орденами и медалями.

Предлагаем рассказ о ветеране-афганце Владимире Иванове и его настоящем.

О том, что он тридцать лет назад был награжден медалью «За отвагу», Владимир Иванов, водитель бронетранспортера 5-й мотострелковой дивизии, узнал случайно.

Как Владимир попал в Афганистан

Его подразделение начало выход из Афганистана накануне нового 1989 года.

— Холодный ветер обдавал радостное лицо, из глаз текли слезы радости от встречи с Родиной, — вспоминает Владимир Иванов.

Володя еще в детстве переехал с семьей на Одесщину, в село Майоры Беляевского района, где родители работали в совхозе. После школы получил профессию столяра-паркетника. В армию призывался Беляевским военкоматом. Сначала ратной наукой овладел в Узбекистане, а с июня 1988-го воевал водителем-пулеметчиком БТР-80 в Шинданте.

В одном из боев БТР Иванова взорвался на фугасе, Владимир получил контузию. Теперь инвалидность II группы.

После Афганистана дослужил срочную в Карелии в ракетных войсках, уже военным топогеодезистом. Домой вернулся осенью 1989 года.

Работал паркетником в Одессе, а когда встретил будущую жену, очаровательную Ларису Сулиму, переехал в ее родную деревню Вишневое Любашевской общины, построил дом. Есть дочь Екатерина, внучка Виктория и сын Егора, который служит в ВСУ.

О службе в Афгани Владимире напоминают несколько выцветших фотографий, инвалидность, а еще юбилейные медали.

Теперь Владимир Иванов — боец ВСУ

С нынешней войной ветерану Иванову пришлось столкнуться в Чернобаевке, откуда эвакуировал в Любашевку родственников жены. Вторую поездку впоследствии совершил в деоккупированные Терновые Поды и Любомирку Снегиревской общины Николаевской области. Тогда забирал в разрушенных домах уцелевшее имущество своих сватов.

— Когда мы попали в эти деревни, там все было разрушено до основания. За день-два до этого наши войска нанесли артиллерийский удар по укреплениям рашистов. Вокруг еще валялись трупы захватчиков и их разбитая техника. После этого по селу уже избивали россияне, окончательно завершив разрушение, – рассказал ветеран. — В этой мясорубке чуть не погибли наши сваты. Их колонну рашисты еще выпустили, последнюю группу беженцев просто расстреляли…

Какие планы на «афганцев» были у противника

У россиян еще с 2014-го года было представление о поддержке своих действий со стороны афганцев. Однако украинские воины-интернационалисты одними из первых пошли воевать с захватчиками, развеяв миф об их «совковости»!

При этом еще и российские ветераны войны в Афганистане смело выходят на митинги против российско-украинской войны с лозунгами: «Нет войне с Украиной!» и «Не допустим второго Афганистана!».

У войны единственное оправдание — твою Родину хотят оккупировать, а народ поработить. Вот правда за нами: берешь оружие и идешь воевать!

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