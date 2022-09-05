Эвакуация: что это и куда обращаться при необходимости?

В течение августа из опасных и временно оккупированных регионов Украины выехало 45 тысяч человек. Как сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, это жители Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. «Одесская жизнь» узнавала, зачем объявляют эвакуацию и куда надо обращаться в случае необходимости.

Что такое обязательная эвакуация?

Обязательная эвакуация предусмотрена Кодексом гражданской защиты. Органы местного самоуправления могут объявить об эвакуации граждан во время войны из зоны активных военных действий.

К эвакуации из Донецкой области привлечены также СБУ и «Укрзалізниця».

Причины эвакуации

Такой шаг имеет несколько причин. Но все они начинают с одного – опасность для жизни граждан Украины.

Во-первых, россия не прекращает обстрелы Донецкой области , города и населенные пункты практически полностью уничтожены, поэтому людям негде жить.

, города и населенные пункты практически полностью уничтожены, поэтому людям негде жить. Во-вторых, именно поэтому люди могут просто не пережить нынешнюю зиму, потому что в области не осталось уцелевших объектов инфраструктуры. В Донецкой области не будет газа и света.

Что означает эвакуация для украинцев?

Эвакуация – это не билет в один конец. Государство полностью обеспечит эвакуированных граждан бесплатным жильем, финансовой помощью по прибытии на новое место жительства, помощью в питании и быту, предоставляет медицинское и социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций.

Куда обращаться в случае эвакуации?

В Минреинтеграции напоминают, куда нужно обращаться при эвакуации.

Донецкая область:

для всех общин: 098-890-33-18;

г. Краматорск: 099-415-65-54;

г. Часов Яр: 099-712-03-59;

г. Соледар: 095-385-60-71;

г. Николаевка: 050-814-85-45;

для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращаться по номерам: 099-710-48-72, 099-311-53-14, 099-311-53-36; 096-108-60-48; 096-108-52-24.

Запорожская область:

Жители Запорожской области при эвакуации должны обратиться на горячую линию Запорожской областной военной администрации: 0800-503-508.

Харьковская область:

Чтобы эвакуироваться, жителям Харьковщины нужно заполнить заявку по ссылке: через сайт или Телеграм-бот.

Херсонская область:

позвонить на «горячую линию» Херсонской областной военной администрации: 0800-330-951 ;

; подать заявку через «Вайбер», «Телеграм» или WhatsApp по номеру: + 38-093-011-96-96 ;

; оставить заявку здесь.

Луганская область:

Из Луганской области, к сожалению, пока нельзя организованно проводить эвакуацию из-за отсутствия эвакуационных коридоров. Подробности читайте на Социальной информационной платформе.

Кроме указанных номеров, по вопросам эвакуации можно обращаться на «горячую линию» Минреинтеграции по номерам: 15-48 (для звонков из Украины); +38-096-078-084-33 (для связи из временно оккупированных территорий через «Вайбер», WhatsApp или «Телеграм»); +38-044-350-15-48 (для международных звонков).

Можно ли отказаться от эвакуации?

Граждане могут отказаться от обязательной эвакуации, потому что принудительно людей не вывезут – это обеспечивает украинское законодательство. Но в таком случае человек должен написать отказ от эвакуации по состоянию здоровья или другим субъективным причинам.

В таком документе человек свидетельствует, что сам отвечает за себя, а родители свидетельствуют об ответственности и жизни своих детей. Этот документ необходим для органов, занимающихся эвакуацией жителей из опасных регионов.

Наказания за отказ от эвакуации нет. Человек на свой страх и риск решает остаться в опасных регионах.

Фото Украинской правды и Александра Чернеги