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Эвакуация: что это и куда обращаться при необходимости?

Эвакуация: что это и куда обращаться при необходимости?

В течение августа из опасных и временно оккупированных регионов Украины выехало 45 тысяч человек. Как сообщили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, это жители Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.
«Одесская жизнь» узнавала, зачем объявляют эвакуацию и куда надо обращаться в случае необходимости.

Что такое обязательная эвакуация?

Обязательная эвакуация предусмотрена Кодексом гражданской защиты. Органы местного самоуправления могут объявить об эвакуации граждан во время войны из зоны активных военных действий.

К эвакуации из Донецкой области привлечены также СБУ и «Укрзалізниця».

Причины эвакуации

Такой шаг имеет несколько причин. Но все они начинают с одного – опасность для жизни граждан Украины.

  • Во-первых, россия не прекращает обстрелы Донецкой области, города и населенные пункты практически полностью уничтожены, поэтому людям негде жить.
  • Во-вторых, именно поэтому люди могут просто не пережить нынешнюю зиму, потому что в области не осталось уцелевших объектов инфраструктуры. В Донецкой области не будет газа и света.

Что означает эвакуация для украинцев?

Эвакуация – это не билет в один конец. Государство полностью обеспечит эвакуированных граждан бесплатным жильем, финансовой помощью по прибытии на новое место жительства, помощью в питании и быту, предоставляет медицинское и социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций.

переселенцы, эвакуация

Куда обращаться в случае эвакуации?

В Минреинтеграции напоминают, куда нужно обращаться при эвакуации.

Донецкая область:

  • для всех общин: 098-890-33-18;
  • г. Краматорск: 099-415-65-54;
  • г. Часов Яр: 099-712-03-59;
  • г. Соледар: 095-385-60-71;
  • г. Николаевка: 050-814-85-45;
  • для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью обращаться по номерам: 099-710-48-72, 099-311-53-14, 099-311-53-36; 096-108-60-48; 096-108-52-24.
  • Запорожская область:
  • Жители Запорожской области при эвакуации должны обратиться на горячую линию Запорожской областной военной администрации: 0800-503-508.

Харьковская область:

Чтобы эвакуироваться, жителям Харьковщины нужно заполнить заявку по ссылке: через сайт или Телеграм-бот.

Херсонская область:

  • позвонить на «горячую линию» Херсонской областной военной администрации: 0800-330-951;
  • подать заявку через «Вайбер», «Телеграм» или WhatsApp по номеру: +38-093-011-96-96;
  • оставить заявку здесь.

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Луганская область:

Из Луганской области, к сожалению, пока нельзя организованно проводить эвакуацию из-за отсутствия эвакуационных коридоров. Подробности читайте на Социальной информационной платформе.

Кроме указанных номеров, по вопросам эвакуации можно обращаться на «горячую линию» Минреинтеграции по номерам: 15-48 (для звонков из Украины); +38-096-078-084-33 (для связи из временно оккупированных территорий через «Вайбер», WhatsApp или «Телеграм»); +38-044-350-15-48 (для международных звонков).

Можно ли отказаться от эвакуации?

Граждане могут отказаться от обязательной эвакуации, потому что принудительно людей не вывезут – это обеспечивает украинское законодательство. Но в таком случае человек должен написать отказ от эвакуации по состоянию здоровья или другим субъективным причинам.

В таком документе человек свидетельствует, что сам отвечает за себя, а родители свидетельствуют об ответственности и жизни своих детей. Этот документ необходим для органов, занимающихся эвакуацией жителей из опасных регионов.

Наказания за отказ от эвакуации нет. Человек на свой страх и риск решает остаться в опасных регионах.

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