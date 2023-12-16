Этот дом может стать украшением Молдаванки: что для этого нужно

Одно из таких зданий — памятник архитектуры местного значения, который находится по адресу улица Степовая, 6. Правда, сейчас здание далеко не в лучшем состоянии, однако если его реставрировать, оно вполне могло бы украсить собой даже центр города.

В 1898 году участок, на котором расположен дом, принадлежал А. Сорокину, а в 1902 году его приобрел М. Рубинштейн и выстроил на нем доходный дом. Однако на этом участке уже могло находиться здание, которое в начале 1900-х годов просто переделали.

Имя архитектора, который строил (или перестраивал) дом, а также точную дату постройки история не сохранила. Здание построено с использованием стилей историзма и ренессанса и представляет собой образец поздней одесской эклектики. В частности, традиции ренессанса просматриваются в оформлении фасада, что сделало дом украшением первого квартала Степовой улицы.

Из-за ромбовидной формы участка здание также имеет угловатую форму, и при взгляде на него с определенного ракурса создается впечатление, что дом состоит только из одной стены. Выступающие части дома — в центре и по краям — отделаны гладко обтесанными камнями, а окна на втором этаже увенчаны небольшими карнизами — сандриками. Специалисты считают, что над выступающими частями здания могли находиться аттики или фронтоны, которые со временем были разрушены. Внутри подъезда оборудована световая шахта, которая освещает нижние ярусы лестницы.

Хотя доходный дом Рубинштейна строился для людей со средним достатком и не предусматривал новейших удобств, уже при строительстве его собирались электрифицировать и провести в квартиры водопровод.

Источник: all.archodessa.com, фото: all.archodessa.com