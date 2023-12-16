Цей будинок може стати окрасою Молдаванки: що для цього потрібно

Одна з таких будівель — пам’ятка архітектури місцевого значення, яка розташована за адресою вулиця Степова, 6. Щоправда, зараз будівля далеко не в найкращому стані, однак якщо її реставрувати, вона цілком могла б прикрасити собою навіть центр міста.

У 1898 році ділянка, на якій розташований будинок, належала А. Сорокіну, а 1902 року її придбав М. Рубінштейн і збудував на ній прибутковий будинок. Однак на цій ділянці вже могла знаходитися будівля, яку на початку 1900-х років просто переробили.

Ім’я архітектора, який зводив (або перебудовував) будинок, а також точну дату спорудження історія не зберегла. Будівля побудована з використанням стилів історизму та ренесансу і являє собою зразок пізньої одеської еклектики. Зокрема, традиції ренесансу проглядаються в оформленні фасаду, що зробило будинок окрасою першого кварталу Степової вулиці.

Через ромбоподібну форму ділянки будівля також має незграбну форму, і, коли дивишся на неї з певного ракурсу, створюється враження, що будинок складається лише з однієї стіни. Частини будинку, що виступають, — у центрі та по краях — оздоблені гладко обтесаним камінням, а вікна на другому поверсі увінчані невеликими карнизами — сандриками. Фахівці вважають, що над виступаючими частинами будівлі могли розташовуватися аттики або фронтони, які з часом були зруйновані. Усередині під’їзду обладнано світлову шахту, яка освітлює нижні яруси сходів.

Хоча прибутковий будинок Рубінштейна будували для людей із середнім достатком, і він не передбачав новітніх зручностей, уже під час будівництва його збиралися електрифікувати і провести у квартири водопровід.

Джерело: all.archodessa.com

Фото: all.archodessa.com.