«Это только начало»: активист-биолог о водорослях в Лузановке (фото)

Ситуация с загрязнением морской воды в районе Лузановки набирает обороты. На песке появляется все большее количество «зеленой массы». А поверхность воды обильно покрыта большими скоплениями цианобактерий. На сколько опасно это и можно ли купаться мы узнавали у биолога.

Как мы уже сообщали, на данном пляже у берега собиралось немалое количество водорослей. Спустя неделю, берег покрылся зелеными кучами этих цианобактерий. Отдыхающих на пляже такая «картина» не очень настораживает. Они смело купаются, проходя к воде по водорослям.

По мнению главы общественной организации «Зеленый лист» биолога Владислава Балинского, эти зеленые образования – повтор прошлогодней ситуации:

Наблюдаем сейчас массовое цветение одноклеточных организмов в Лузановке, в принципе такое же, частично, можем наблюдать и на других городских пляжах. Вероятно, что это цианобактерия, причем та самая, что цвела в прошлом году – Нодулярия пенообразующая. Сложно предположить, сколько это продлиться. Учитывая количество дождей, высокую температуру воды, входящих вод с биогенными элементами Дуная, Днестра, то, скорее, это явление будет у нас до конца лета. То есть, пока будет высокая температура воздуха и воды.

Также, по его наблюдениям, в прошлом году было «бурное» цветение Нодулярии, а в этом году, ситуация затянется.

– В прошлый раз мы наблюдали подобный процесс, но он был очень быстрым, очень интенсивным. А в этом году цветение может быть не таким интенсивным, но более продленным по времени. Это только начало размножения, – сказал биолог.

Вы можете посмотреть состояние пляжа в нашей галерее:

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Также важно знать, что Нодулярия может выделять токсин, который опасен в случае попадания во внутрь организма человека. Но даже если вы хороший пловец, и воду не глотаете, все равно, купаться в такой воде не рекомендовано Госпотребслужбой. Хотя, в прошлом году, начальник отдела научных исследований и охраны морских биоценозов Украинского научного центра экологии Черного моря Светлана Ковалишина заверила нас, что в соленой воде Нодулярия безвредна для пловцов.

Распространение этих бактерий по другим пляжам зависит от направления ветра. Поэтому ситуация с зелеными массами в море может меняться каждый день.

Фото: Артем Виноградов