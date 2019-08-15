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Новости Одессы и Одесской области

Черное море почернело: вода на одесском пляже в Лузановке сильно потемнела

Черное море почернело: вода на одесском пляже в Лузановке сильно потемнела

Морская вода на городском пляже не просто приобрела неестественный оттенок, но и источает зловоние.

Пользователи социальных сетей возмущены происходящим и высказывают свои предположения по этому поводу: в море могли сливать канализационные стоки, в ней могли зацвести водоросли и т.п.

В то же время отдыхающих на пляже людей это ничуть не смущает, и они спокойно плавают в море, несмотря на цвет и запах воды.

При этом в департаменте экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета утверждают, что это обычное явление, которое можно наблюдать после обильных дождей. Как сказала изданию odessa.online и.о. директора департамента Валентина Дацюк, никакой экологической катастрофы в этом нет. По ее словам, вся вода после дождей, которая собирается в районе поселка Котовского по Крыжановской балке, стекает в море.

Она также отметила, что недавно в Одессе был сильный ливень -пресная вода попала в море, а жара вызвала цветение моря. Валентина Дацюк напомнила, что даже после небольшого дождя необходимо три дня воздержаться от купания в море.

Напомним, ранее загрязнение пляжа и воды было замечено в Крыжановке, а неподалеку от детского лагеря «Молодая гвардия» в море стекали зловонные стоки.

Фото: “Думская”, odessa.online

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