Ясеновская уха: рецепт приготовления традиционного казацкого блюда

Хранительница традиций Ольга Гогулинская поведала, что для приготовления праздничной ухи обязательно брали упитанного петуха. Птицу варят до готовности в казане, а затем в наваристом бульоне готовят рыбное блюдо.

Сначала добавляют лук и картофель. Затем — рыбу. Предпочтение отдают только что выловленному карпу. Тогда уха получается вкусной и прозрачной. Можно еще добавить щуку, но не толстолобика, потому что тогда блюдо будет мутным.

Приправляют уху ароматными травами, специями и помидором. Традиционно добавляют рюмку домашней самогонки, а крышку на казане немного отодвигают, чтобы блюдо пропахло дымком от костра. Правда, рыбаки варят уху без птицы. Во время приготовления они засовывают в котел целую головешку с костра, чтобы уха приобрела неповторимый аромат.

Готовую уху приправляют петрушкой и давленым чесночком.

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