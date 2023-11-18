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Ясеновская уха: рецепт приготовления традиционного казацкого блюда

Ясеновская уха: рецепт приготовления традиционного казацкого блюда

В Ясеновском старостате свято берегут древние традиции. Неизменным остается и рецепт рыбацкой ухи, без которой не происходит ни один праздник или рыбацкие посиделки.

Хранительница традиций Ольга Гогулинская поведала, что для приготовления праздничной ухи обязательно брали упитанного петуха. Птицу варят до готовности в казане, а затем в наваристом бульоне готовят рыбное блюдо.

Сначала добавляют лук и картофель. Затем — рыбу. Предпочтение отдают только что выловленному карпу. Тогда уха получается вкусной и прозрачной. Можно еще добавить щуку, но не толстолобика, потому что тогда блюдо будет мутным.  

Приправляют уху ароматными травами, специями и помидором. Традиционно добавляют рюмку домашней самогонки, а крышку на казане немного отодвигают, чтобы блюдо пропахло дымком от костра. Правда, рыбаки варят уху без птицы. Во время приготовления они засовывают в котел целую головешку с костра, чтобы уха приобрела неповторимый аромат.

Готовую уху приправляют петрушкой и давленым чесночком. 

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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