Ясенівська юшка: рецепт приготування традиційної козацької страви

Хранителька традицій Ольга Гогулінська повідала, що для приготування святкової юшки обов’язково брали вгодованого півня. Птицю варять до готовності в казані, а потім у наваристому бульйоні готують рибну страву.

Спершу додають цибульку і картоплю. Потім – рибу. Перевагу надають щойно виловленому коропу. Тоді юшка виходить смачною і прозорою. Можна ще додати щуку, але не товстолобика, бо тоді страва буде мутною.

Приправляють юшку ароматними травами, спеціями та помідором. Традиційно додають чарчину домашньої самогонки, а кришку на казані трішки відсовують, щоб страва пропахла димком від багаття. Щоправда, рибаки варять юшку без птиці. Під час приготування вони засовують у казан цілу головешку з вогнища, щоб юшка набула неповторного аромату.

Готову юшку приправляють петрушкою та почавленим часничком.

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