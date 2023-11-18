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Ясенівська юшка: рецепт приготування традиційної козацької страви

Ясенівська юшка: рецепт приготування традиційної козацької страви

У Ясенівському старостаті свято бережуть прадавні традиції. Незмінним залишається і рецепт рибальської юшки, без якої не відбувається жодне свято чи рибальські посиденьки.

Хранителька традицій Ольга Гогулінська повідала, що для приготування святкової юшки обов’язково брали вгодованого півня. Птицю варять до готовності в казані, а потім у наваристому бульйоні готують рибну страву.

Спершу додають цибульку і картоплю. Потім – рибу. Перевагу надають щойно виловленому коропу. Тоді юшка виходить смачною і прозорою. Можна ще додати щуку, але не товстолобика, бо тоді страва буде мутною.  

Приправляють юшку ароматними травами, спеціями та помідором. Традиційно додають чарчину домашньої самогонки, а кришку на казані трішки відсовують, щоб страва пропахла димком від багаття. Щоправда, рибаки варять юшку без птиці. Під час приготування вони засовують у казан цілу головешку з вогнища, щоб юшка набула неповторного аромату.

Готову юшку приправляють петрушкою та почавленим часничком. 

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Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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