Январь по-одесски: первый снег года (фоторепортаж)

Снег намекал на свое явление мелкими и редкими снежинками еще в Рождество 7 января, но город побелел восьмого. Зиму заказывали? Получите!

Кто-то радуется: на то и зима, чтобы снег, глаз радуется, надо же хоть чему-то радоваться, времена ведь какие пришли. Кто-то нехотя выходит из дома: на улицах скользко, кто-то по-деловому интересуется: дорожки посыпаны?

Снег, между тем, продолжается, практически тут же тает (погода плюсовая), коммунальщики вовсю стараются, центр города вполне доступен для прохода, кое-где даже песочком посыпано.

Тротуары — как где, а вот на дорогах — полный порядок, трамваи с троллейбусами на ходу. Учитывая, что во времена блэкаутов выход электротранспорта на линии — это ж почти праздник, успеваем порадоваться и этому.

Тихий центр притих еще больше, а уже поближе к главной улице города с ее главной елкой, становится глазу приятнее: людей гораздо больше. Некоторые — с зонтиками, другие даже без головных уборов.

Дети в Горсаду выражают радость по поводу снежка, требуют от родителей приступить к лепке снеговиков, те же поясняют, что «не тот снег, да и мало его».

На Соборке тоже удалось порадоваться восторгу малышей на санках и прочих «новейших приспособлениях» катания по первому снегу, пусть даже быстро пытающемуся растаять…

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Фото Марии Котовой