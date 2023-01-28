Известные одесситы: сегодня 126 лет со дня рождения Валентина Катаева

В этот день, 28 января 2023 года, исполняется 126 лет со дня рождения знаменитого одессита – писателя, киносценариста и драматурга Валентина Катаева – автора таких произведений, как «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Сухой лиман», «Шёл солдат с фронта», а также сказки «Цветик-семицветик».

«Сын полка», «Белеет парус одинокий» – в 70-80-е годы прошлого века школьники зачитывались этими увлекательными произведениями, пропитанными духом приключений и детского героизма. Впрочем, в литературное наследие Катаева входят более 130 произведений.

Валентин Петрович Катаев родился 28 января 1897 года в Одессе. Он старший брат писателя Евгения Петрова (псевдоним брата образован от имени отца) – автора знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» в тандеме с Ильей Ильфом (Файнзильбергом).

Отец Петр Васильевич Катаев, преподаватель в духовном училище, и мать, генеральская дочь Евгения Ивановна Бачей, с раннего детства привили сыновьям любовь к книгам и чтению. Пронеся эту страсть через всю жизнь, оба брата посвятили себя литературе.

Мальчики рано остались без матери: она скончалась от воспаления легких вскоре после рождения Жени. Отец, овдовев, больше не женился, с воспитанием детей стала помогать сестра Евгении Ивановны. Тетя была очень доброй, но маму заменить маленькому Вале не могла. Травма от потери навсегда осталась в душе ребенка.

Отдушину мальчик искал в творчестве. С 9 лет, уже будучи гимназистом, он стал писать стихи, которые читал всем домашним, ища одобрения. Став постарше, юноша стал носить написанное в редакции уже в поисках профессиональной оценки. И первый успех пришел к нему в 1910 году, когда в издании «Одесский вестник» впервые было напечатано стихотворение «Осень», а потом и другие сочинения, в том числе рассказы и фельетоны.

Долго наслаждаться творческим успехом Катаеву не пришлось. Началась Первая мировая война, и в 1915 году, так и не окончив гимназию, юноша ушел добровольцем на фронт.

Службу Катаев начал рядовым артиллеристом. Дважды получал ранения, был отравлен ядовитыми газами. Писатель был демобилизован после тяжелого ранения в чине прапорщика осенью 1917 года.

Но вскаоре в стране разгорелась гражданская война. Этот период биографии Валентина Катаева описан противоречиво. В одних источниках говорится, что с 1919 года он воевал в рядах Красной армии, командовал артиллерийской батареей. Но существует и альтернативная версия, согласно которой Катаев примкнул к «красным» позже, а в начале состоял добровольцем в Белой армии генерала Деникина, за что был впоследствии арестован чекистами.

Так или иначе, тяготы военной жизни Катаев пережил сполна и описал их в повести «Записки о гражданской войне» (1920), рассказе «Отец» (1928).

С 1922 года в жизни и творчестве Катаева наступает новый этап: писатель переезжает из Одессы в Москву, работает в газете «Гудок». Его круг общения – многие таланты того времени: Юрий Олеша, Исаак Бабель, Илья Ильф, Эдуард Багрицкий. Все они вслед за Катаевым уехали из Одессы покорять столицу, и удачливый первопроходец помогал им обустроиться.

Валентину Петровичу суждено было пройти три войны. В годы Второй мировой он вновь надел военную форму и отправился на передовую. Работал фронтовым корреспондентом, писал очерки, статьи, фотографировал. Известным произведением того времени стала повесть «Сын полка» (1945): образ главного героя Вани Солнцева олицетворяет трагические судьбы многих детей в годы войны.

К детской теме Катаев обращается еще в довоенные годы, когда пишет повесть «Белеет парус одинокий», в которой автор погружается в атмосферу родной Одессы. В героях Пете и Павлике, которые вовлечены в круговорот приключений на фоне разрушенного революцией 1905 года города, угадываются черты самого Катаева и его брата Жени.

Повестью «Белеет парус одинокий» (1936) открывается тетралогия «Волны Черного моря», в которую позже вошли романы «Катакомбы» (1951), «Хуторок в степи» (1956) и «Зимний ветер» (1960-1961).

Если «Парус» лишь отчасти можно назвать автобиографическим, то роман «Алмазный мой венец» критики открыто назвали мемуарным. Сам писатель с такой трактовкой не был согласен и даже отказался от жанрового определения «роман».

Валентин Катаев умер от инсульта, на 90-м году жизни, 12 апреля 1986 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Более 40 произведений прозаика, в том числе сказки и сценарии, были экранизированы. Самые известные – «Белеет парус однокий» (1937), «Волны черного моря (1975), «Сын полка» (1981).

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Источник: 24smi.org