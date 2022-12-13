День в истории: как Евгений Петров спас от расстрела друга детства

Сегодня, 13 декабря, исполняется 120 лет со дня рождения писателя-сатирика, журналиста и сценариста Евгения Катаева, который известен под псевдонимом Евгений Петров.

Евгений Петров был родным братом писателя Валентина Катаева. В 1920 году, сразу после окончания гимназии, он был арестован вместе с братом Валентином за «участие в антисоветском заговоре». Валентин Катаев попал в тюрьму как бывший царский офицер, а Евгений – в качестве его близкого родственника. С тех пор арест Евгения стал семейной тайной, о которой предпочитали не вспоминать.

В 1921 году Евгений Петров стал сотрудником угрозыска. Среди уголовных дел, которые он вел, было задержание конокрада, а позднее писателя Александра Козачинского – приятеля Евгения с детских лет. Они учились в одной гимназии и дали друг другу «клятву братской верности». Козачинского приговорили к расстрелу, и Петров приложил максимум усилий, чтобы смягчить наказание для друга.

В Москву Евгений Петров приехал, не имея «ни планов, ни завоевательных целей», и стал работать в журнале «Красный перец». Позже он дорос до должности ответственного секретаря и тогда же у него появился псевдоним Евгений Петров. Примерно в то же время он познакомился и стал сотрудничать с Ильей Ильфом, в соавторстве с которым написал знаменитую дилогию о великом комбинаторе.

Когда началась война, Евгений Петров стал фронтовым корреспондентом Совинформбюро. Летом 1942 года он добился разрешения на поездку в осажденный Севастополь, побывал в Новороссийске и Краснодаре, помогал спасать раненых с тонущего корабля «Ташкент». Во время возвращения на самолете Петров, вопреки инструкциям, зашел в кабину управления. Пилот отвлекся и не сразу заметил впереди холм.

После гибели Евгения Петрова в его полевой сумке остался черновик репортажа о Севастополе. Последние строки, которые он успел написать, были такими: «Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса»…

Ирина Сорокина

Источники: Википедия, grad.ua? фото: Kulturologia