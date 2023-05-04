Чернигов, Одесса, Черновцы и Сумы: как относятся к украинскому языку в разных регионах?

После полномасштабного вторжения россии в обществе заговорили об украинизации, и многие русскоязычные украинцы начали сознательно выбирать общение на национальном языке. «Одесская жизнь» вместе с коллегами из других регионов выяснила, переходят ли жители Украины на государственный язык, и как именно происходит этот переход.

Как проводился опрос?

Опрос проводился в рамках межрегионального проекта «Голос людей», организованного на базе СМИ из четырех украинских городов: Одессы, Чернигова, Сум и Черновцов. Кроме «Одесской жизни» в «Голосе людей» приняли участие сумской сайт GOROD.SUMY.ua, портал Черновцов 0372.ua и черниговское медиа 0462.ua.

Каковы результаты опроса по регионам?

Конечно, наш опрос не может претендовать на стопроцентную репрезентативность, но он все же показывает, что изменения в восприятии национального языка в обществе есть. Говорить по-украински начинает не только молодежь, но и старшее поколение, а переход на него происходит независимо от того, были ли боевые действия в определенном регионе, или нет.

А как вы относитесь к украинскому языку? Используете ли его на работе, в быту или социальных сетях?

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