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Глава церкви на Кодымщине помогает всем потерявшим надежду

Глава церкви на Кодымщине помогает всем потерявшим надежду

Федоровский филиал Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней реализовал уже более 170 проектов разной направленности на территории Кодымщины.

Руслан Хилобок — президент этого филиала свою жизненную позицию обозначает добрыми делами в унисон собственной души.

— Мне жаль людей, которые не слышат зову сердца о помощи. Они духовно низменные, — делится Руслан.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Руслан вступил в ряды волонтерского фронта. Активно взялся помогать убегавшим от войны, кто пережил ее ужас, кто остался без крова. Всем, кто отчаялся.

Одним из самых первых и крупнейших его проектов стало обустройство помещений для проживания внутренне перемещенных лиц в селах Сербы и Сергеевка. А также постоянная связь с военнослужащими «девятки», которая дислоцировалась в Кодыме, а затем на передовой. Помогает территориальной обороне, Территориальному центру комплектации и социальной поддержке. А недавно он экипировал бойца, побывавшего в отпуске дома.

Руслан вместе с односельчанами из Федоровки из собственного металла полтора месяца изготовляли «ежи». Ими обеспечили пограничников, отделения полиции, ТЦК и СП, территориальную оборону, воинскую часть соседней общины, обустроили блокпосты.

Много внимания уделяет обустройству территорий в селе Федоровка. Постоянно помогает территориальному центру, а также одиноким, пожилым людям в селе Крутые.

Помощь Кодымской больницы Руслан Хилобок считает своим гражданским долгом. Результатом стали многочисленные приобретения: кислородный концентратор, стерилизатор, лазерный скальпель, спасший уже не одну жизнь. Больница получает и ряд необходимых в работе каждого врача медицинских изделий и лекарств.

Сердце благотворителя всегда открыто для добрых дел. Как и двери его дома всегда открыты для нуждающихся в материальной или духовной помощи.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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