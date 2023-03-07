Глава церкви на Кодымщине помогает всем потерявшим надежду

Федоровский филиал Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней реализовал уже более 170 проектов разной направленности на территории Кодымщины.

Руслан Хилобок — президент этого филиала свою жизненную позицию обозначает добрыми делами в унисон собственной души.

— Мне жаль людей, которые не слышат зову сердца о помощи. Они духовно низменные, — делится Руслан.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Руслан вступил в ряды волонтерского фронта. Активно взялся помогать убегавшим от войны, кто пережил ее ужас, кто остался без крова. Всем, кто отчаялся.

Одним из самых первых и крупнейших его проектов стало обустройство помещений для проживания внутренне перемещенных лиц в селах Сербы и Сергеевка. А также постоянная связь с военнослужащими «девятки», которая дислоцировалась в Кодыме, а затем на передовой. Помогает территориальной обороне, Территориальному центру комплектации и социальной поддержке. А недавно он экипировал бойца, побывавшего в отпуске дома.

Руслан вместе с односельчанами из Федоровки из собственного металла полтора месяца изготовляли «ежи». Ими обеспечили пограничников, отделения полиции, ТЦК и СП, территориальную оборону, воинскую часть соседней общины, обустроили блокпосты.

Много внимания уделяет обустройству территорий в селе Федоровка. Постоянно помогает территориальному центру, а также одиноким, пожилым людям в селе Крутые.

Помощь Кодымской больницы Руслан Хилобок считает своим гражданским долгом. Результатом стали многочисленные приобретения: кислородный концентратор, стерилизатор, лазерный скальпель, спасший уже не одну жизнь. Больница получает и ряд необходимых в работе каждого врача медицинских изделий и лекарств.

Сердце благотворителя всегда открыто для добрых дел. Как и двери его дома всегда открыты для нуждающихся в материальной или духовной помощи.

Читайте также: Авто победы: волонтеры из Балтщины передали военным очередную технику