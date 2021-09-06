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Одесские истории: как в 1912 году одесситы провели Крымский автопробег

Одесские истории: как в 1912 году одесситы провели Крымский автопробег

6 сентября 1912 года по старому стилю в Одессе начался Крымский автопробег по маршруту Одесса — Севастополь — Одесса.

Спортсменам предстояло преодолеть 1160 верст, или 1238 километров. При этом более тысячи километров трассы проходило по проселочным и грунтовым дорогам. Участвовали в автопробеге 17 раллистов на 16 машинах — двое входили в состав одного экипажа. Среди гонщиков были известные спортсмены — барон Рено, Висконти, Цорн.

За машинами участников следовали автомобили организаторов пробега, а также врача с медикаментами, который должен был оказать первую помощь пострадавшим, если таковая потребуется. Кроме того, в каждой машине находился судья-контролер, который учитывал все остановки и поломки автомобиля. В качестве судей выступали офицеры высшего звена, большинство из них носило звание полковника.

Завершились гонки через три дня — 9 сентября. Из 16 машин, которые стартовали, в Одессу вернулись всего двенадцать. С дистанции, в частности, сошел барон Рено — в связи с болезнью. Не выдержали проселочных дорог и остались на трассе два автомобиля марки «Берлие», «Бенц» и «Опель».

крымский автопробег

Присуждение приза Императорского Российского автомобильного общества оказалось для судей нелегкой задачей. К финишу практически одновременно пришли четыре экипажа, которые имели одинаковые права на получение награды. Чтобы определить победителя, организаторы предложили провести жеребьевку, и приз по воле фортуны достался автомобилисту Пенистану на машине марки «Кейс». Кстати, эта известная в свое время американская компания производила трактора, а в начале XX века добавила в список выпускаемой продукции еще и автомобили.

Не обошлось и без курьезов. Один из участников — Яков Руссо на «Мерседесе» — на протяжении всей гонки шел впереди и выполнял все правила, однако во время движения у него погнулась рулевая тяга, за что ему насчитали штрафные очки. Гонщик возмущался и протестовал, однако действия это не возымело.

Источник: starosti.ru, grad.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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