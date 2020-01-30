Президент нагородив орденами та медаллю п’ятьох рятувальників Одеської області

Нагороджені рятувальники брали участь у ліквідації пожежі на Троїцькій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС в Одеській області.

Указом президента України №21/2020 від 25 січня 2020 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій нагороджено:

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня:

– майора служби цивільного захисту НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича начальника 7 державної частини спеціальної пожежної техніки 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області;

– старшого прапорщика служби цивільного захисту БАЗГУ Олександра Петровича командира відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області.

– майора служби цивільного захисту НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича начальника 7 державної частини спеціальної пожежної техніки 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області; – старшого прапорщика служби цивільного захисту БАЗГУ Олександра Петровича командира відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області. Орденом Данила Галицького:

– полковника служби цивільного захисту КРИЦЬКОГО Олександра Івановича, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління ДСНС України в Одеській області.

– полковника служби цивільного захисту КРИЦЬКОГО Олександра Івановича, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління ДСНС України в Одеській області. Медаллю «За врятоване життя»:

– сержанта служби цивільного захисту ЩЕРБАКОВА Артема Івановича пожежного-рятувальника 1 державної пожежної-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області;

– старшого прапорщика служби цивільного захисту СЛИВЧУКА Миколу Григоровича командира відділення 1 державної пожежної-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області. Фото: дснс

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!