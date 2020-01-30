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Президент нагородив орденами та медаллю п’ятьох рятувальників Одеської області

Президент нагородив орденами та медаллю п’ятьох рятувальників Одеської області

Нагороджені рятувальники брали участь у ліквідації пожежі на Троїцькій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС в Одеській області.

Указом президента України №21/2020 від 25 січня 2020 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій нагороджено:

  • Орденом “За мужність” ІІІ ступеня:
    – майора служби цивільного захисту НЕСТЕРЕНКА Дмитра Петровича начальника 7 державної частини спеціальної пожежної техніки 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області;
    – старшого прапорщика служби цивільного захисту БАЗГУ Олександра Петровича командира відділення 4 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області.
  • Орденом Данила Галицького:
    – полковника служби цивільного захисту КРИЦЬКОГО Олександра Івановича, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління ДСНС України в Одеській області.
  • Медаллю «За врятоване життя»:
    – сержанта служби цивільного захисту ЩЕРБАКОВА Артема Івановича пожежного-рятувальника 1 державної пожежної-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області;
    – старшого прапорщика служби цивільного захисту СЛИВЧУКА Миколу Григоровича командира відділення 1 державної пожежної-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Фото: дснс

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