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Что: Фестиваль «Китайско – Украинская весна»
Где: Итальянский бульвар, 4, Palladium
Когда: 4 апреля, 18:00
Заказать приглашение 0931422323, 0978883286 (телеграмм, вайбер)
Что: Новейшие технологии и гаджеты для людей 65+
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 4 апреля, 11:30
Что: Кинопоказ «Очки»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 4 апреля, 16:00
Что: Фотовыставка «Диалоги взглядов»
Где: Итальянская, 51, «Дом с ангелом»
Когда: 4 апреля, 17:00
Что: Концерт волшебных мелодий мира
Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 апреля, 18:00
Свободный донат
Что: Цигун
Где: Парк Победы, «Стоунхендж»
Когда: 5 апреля, 9:00
Что: Нарциссовый пленэр
Где: Старопортофранковская 2/4, Дворик Худграфа
Когда: 5 апреля, 11:00
Материалы участников
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 5 апреля, 12:00
Что: Мероприятие ко всемирному Дню спорта
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 5 апреля, 13:00
Запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Авторский концерт из произведений заслуженного артиста Украины Ивана Обревко
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 5 апреля, 13:00
Что: Презентация книги «Одесские рецепты»
Где: Европейская, 77, Книжный магазин — кафе
Когда: 5 апреля, 15:00
Что: Тайны Воронцовского дворца
Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 апреля, 15:00
Свободный донат
Что: Показ видеоарта: Человек в природе
Где: Европейская 31/33, Музей современного искусства
Когда: 5 апреля, 18:00
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