Ирине Мирошниченко 78 лет: мужчины и роли в жизни актрисы

Актриса мечтала играть на арфе

Хотя родители Ирины были родом из Москвы, родилась будущая звезда в Барнауле, где ее мать находилась в эвакуации. После войны она стала работать ведущей Москонцерта. Отец Ирины Петровны, Петр Вайнштейн, был партийным работником и всю войну прошел политруком. С фронта он вернулся с туберкулезом, которым потом переболела вся семья. Также у Мирошниченко был сводный брат Рудольф, который работал шофером в редакции газеты «Известия».

В детстве Ирину Петровну воспитывали как маленькую леди. Она изучала французский, играла на скрипке, училась в Гнесинке и мечтала стать профессиональной балериной. Однако в балетной школе родителям девочки сказали, что у нее негибкий позвоночник и слабое для танцевальных нагрузок сердце. Не сложилось у Ирины Петровны и с другой мечтой — научиться играть на арфе: огромный инструмент плохо вписывался в малогабаритную квартиру.

В старших классах Мирошниченко приняли в студию при театре Ленком. Студией руководили Владимир Андреев, Владимир Ворошилов и драматург Михаил Шатров. После школы Ирина Петровна без труда поступила в школу-студию МХАТ. На всякий случай она подала документы практически во все театральные вузы Москвы, и в двух из них дошла до последнего тура. Однако заключительные экзамены во МХАТе начинались раньше, она блестяще сдала их и была зачислена в самый престижный театральный вуз. С тех пор она работает на сцене МХАТа и изменять ему не собирается.

Мирошниченко «не пустили» в фильм Мастроянни

Первую роль в кино Мирошниченко сыграла в фильме Данелии «Я шагаю по Москве», а через три года снялась в картине «Их знали только в лицо» в роли разведчицы Галины Ортынской. Эта роль принесла ей известность, ее стали много и часто снимать в кино известные режиссеры.

Однажды ей даже предложил роль в своем фильме сам Марчелло Мастроянни. Мирошниченко была в восторге, но ответить мэтру ничего не могла — в то время все приглашения на зарубежные съемки санкционировали только чиновники Госкино. Мастроянни обратился туда, но каков был ответ, неизвестно. Впрочем, догадаться нетрудно, тем более что актрису на зарубежные съемки Мастроянни больше не приглашал.

В начале 1980-х годов, 31 декабря, торопясь на встречу Нового года, Мирошиченко попала в автомобильную аварию. У нее диагностировали сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Актриса долго лежала в больнице, а когда вышла, ей предложили роль в фильме «Вам и не снилось…».

В первый же день снимали сцену, где героиня Мирошниченко прогуливается по пляжу в купальнике. Нужно сказать, что погода, да и сезон были вовсе не пляжными — народ ходил в пальто и куртках. На следующее утро после этой «прогулки» Мирошниченко не смогла подняться с кровати из-за страшной боли в спине. Чтобы она смогла встать, ей сделали укол, но оказалось, что на этот препарат у нее аллергия. Закончилось тем, что двигаться актриса не смогла вообще. Врачи предлагали операцию, но подруга, работавшая на венгерском телевидении, уговорила ее приехать лечиться в Будапешт. С огромными трудностями Мирошниченко переправили в Венгрию. Боли постепенно сняли, она стала ходить, хоть и на костылях, а еще через какое-то время начала снова сниматься и играть в театре.

Свобода лучше, чем любовь

Замужем Ирина Мирошниченко была трижды. Первым ее мужем стал драматург Михаил Шатров, с которым она познакомилась, когда занималась в студии Ленкома. Несмотря на то, что он был старше Мирошниченко на 10 лет, Шатров влюбился в юную актрису и стал за ней ухаживать. Несколько раз он приглашал ее на премьеру в театр, стал знакомить с писателями и актерами, вводить в творческий мир, ненавязчиво и очень тактично занимался ее образованием, развивал вкус. Когда Ирине исполнилось восемнадцать, они поженились и прожили вместе 12 лет.

В 1972 году Мирошниченко получила приглашение сыграть главную женскую роль в фильме модного в то время литовского режиссера Витаутаса Жалакявичюса «Это сладкое слово — свобода!». Режиссер начал за ней активно ухаживать, да и самой актрисе он понравился, и вскоре у них начался страстный роман. Речь зашла о женитьбе, но дело усугубляло то, что у обоих были семьи, а у Жалакявичуса еще и маленькая дочь. Правда, любовь оказалась сильнее чувства долга, и режиссер сделал предложение Мирошниченко еще до того, как сообщил жене, что уходит от нее. Мама актрисы была против этого брака, она увещевала дочь: «Не сходи с ума, у тебя прекрасный муж!». Но актриса не собиралась менять своего решения.

Однако семейная жизнь не задалась — двум звездам в одном доме ужиться было невозможно. Сумасшедшей любви хватило всего на несколько месяцев. Сначала стали возникать мелкие размолвки, потом громкие скандалы. Мирошниченко, не привыкшая к постоянному выяснению отношений с мужем, подала на развод.

Через несколько лет после развода Ирина Петровна снова вышла замуж — за актера МХАТа Игоря Васильева. Они стали не только супругами, но и друзьями. Когда же через пять лет они расстались, общие знакомые были очень удивлены. Только через много лет стало известно: Васильев очень хотел детей, а Мирошниченко все откладывала, так как не хотела надолго оставлять сцену. В конце концов, это и стало причиной разрыва.

Сегодня Ирина Петровна не только играет в театре и снимается, но и увлекается дачной жизнью. Правда, загородный отдых она понимает по-своему. Мирошниченко трудно представить с лопатой в руках — она категорически против выращивания овощей, а приезжает на дачу только отдыхать от городской суеты. Недавно в своем небольшом деревянном домике она сделала дизайнерский ремонт, идеально соответствующий ее вкусам и представлениям о настоящем отдыхе.

Фото: YouTube