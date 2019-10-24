Интеллект и новейшие технологии: чем Китай удивил одесского профессора

Основные отличительные черты современного успешного человека – образование, гибкость мышления и мобильность. Это означает готовность к работе в условиях глобализации, умение адаптироваться и применять свою компетенцию в среде различных культур. Особый вклад к подготовке конкурентоспособных специалистов вносит обмен преподавателями между вузами разных стран. Своими впечатлениями о посещении Китая поделился заведующий кафедры политологии, профессор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Василий Попков.

Чем занимался одесский профессор в Китае

– Китай поражает своей огромностью и спокойной уверенностью в своей исторической уникальности и внутренней силе. Он никому не стремится подражать, но и не стремится оригинальничать. Он просто ТАКОЙ. Согласитесь, жизненный опыт длиной в пять тысяч лет — неплохое основание для столь независимого поведения.

Мое первое непосредственное знакомство с Китаем состоялось еще 20 лет назад. Тогда в составе университетской делегации при поддержке наших китайских коллег мы совершили большой перелет от холодных предгорий Тибета (провинция Сининь) до влажных субтропиков Гуанчжоу. Новая встреча с Шанхаем состоялась летом уже в этом году благодаря приглашению руководства факультета общественных наук Шанхайского университета при поддержке Генерального консульства КНР в Одессе. В мои обязанности входило чтение пробных лекций по глобальным проблемам современности и перспективам украинско-китайских отношений, подготовка научных статей по политической глобалистике, проведение встреч и «круглых столов» с профессорско-преподавательским составом.

Загадка: какое министерство в Китае самое богатое?

– Давно известно, что Китай уделяет огромное внимание науке и образованию. Один из моих китайских коллег как-то задал мне «вопрос на засыпку»: «Какое из китайских министерств является самым богатым?». Естественно, я отвечал, исходя из опыта жизни в нашей стране: министерство обороны, министерство энергетики или экономического развития… «Не угадал — ответил мой коллега. — Министерство образования!».

Сразу стали понятны стратегические ориентиры этой грандиозной страны. Вкладывать деньги в завтрашний и послезавтрашний день — в интеллект, креативность, дерзновенную работу мысли, непрерывно модернизироваться, а не заниматься перелицовкой устаревших зарубежных технологий — таков лейтмотив китайского общества. Начиная с Дэн Сяопина, китайские лидеры отдают себе ясный отчет в том, что мировую гонку выиграет тот, у кого сильнее интеллект, подготовка, образованность. Страны, у которых расходы на образование идут по остаточному принципу, обречены на третьесортность.

В том, что такая стратегия креативности дает ощутимые плоды, я убедился за месяц работы в Шанхайском университете. Представьте себе город в городе, состоящий из стильных зданий из стекла и бетона, утопающий в дендропарках, окруженных живописными прудами; аллеи, вдоль которых выстроились скульптуры выдающихся ученых; гектары разнообразных спортивных площадок, мощный концертно-выставочный павильон и грандиозный стадион, совмещенный с огромным крытым спортивным комплексом. Все это — кампус Шанхайского университета, годовой бюджет которого, по зарубежным оценкам, около одного миллиарда долларов. Если сопоставить с размерами бюджета Одессы за 2019 год, то получается, что бюджет только одного Шанхайского университета более чем в два раза превышает бюджет всего нашего города.

Но дело не только в инфраструктурных показателях и уровне обеспечения китайского высшего образования. Дело в самом содержании — в учебном процессе и качестве жизни китайского студенчества.

Что в первую очередь остается в памяти от встреч с китайскими студентами

– Единство в многообразии. Эта почти сорокатысячная студенческая армия — слушатели десятков факультетов (департаментов) и школ. Разнообразие факультетов впечатляет: от супертехнологического авангарда (факультеты информатики и электроники, волоконной оптики и современных средств связи, биотехнологий и наук о жизни, энвайронментологии и т. д.) до высокой классики (философия, юриспруденция, история, литература, филология — отечественная и зарубежная). Есть там целые комплексы, посвященные изучению современных международных отношений, архитектуры, изобразительного искусства, кинематографа.

Запомнилась картинка: по ходу движения к западным воротам гигантского студенческого кампуса в густой тени деревьев притаилось здание в стиле «модерн», из окон которого доносились звуки скрипки, фортепиано, виолончели. Напротив входа в обрамлении южных растений возвышалась скульптура композитора П.И. Чайковского, а над самим входом было развернуто цветное панно с фотографиями «мировых имен» классической и современной музыки — дирижеров и исполнителей, которые побывали здесь. Такова музыкальная школа Шанхайского университета.

И везде — движение. По широким тенистым улицам (заметим, превосходно асфальтированным) идут, едут движутся на велосипедах электросамокатах, мини-мотороллерах студенты и студентки — к местам своей учебы и практики, к корпусам факультетов, к библиотекам и спортивным площадкам, а то и по своим хозяйственным нуждам. И в этом движении есть какая-то деловитость. Эту черту я подметил и во время аудиторной работы.

Как китайские студенты относятся к преподавателям

– Не просто «отсиживать время», а взять максимум из общения с преподавателем — такова психологическая установка большинства китайских студентов.

Они — активные соавторы «лекционных театров» (так называются учебные аудитории Шанхайского университета). Действительно, оборудованные по последнему слову мультимедийной техники, с гигантскими телеэкранами, эти аудитории скорее напоминают киноконцертные залы, чем обычные помещения для лекций. Здесь разыгрываются деловые игры, прорабатываются различные версии развития процессов (социальных, экономических, ментальных и т.д.), идет интерактивное обсуждение научных проблем. Наряду с китайским, рабочим языком обучения здесь является английский.

И еще одна запоминающаяся черта китайского студенчества — искреннее уважение к преподавателям, основывающееся как на традиционно-китайском почтении к старшим, так и на благодарности за полученные знания, навыки, умения. Молодые китайцы прекрасно понимают — перед ними раскрывается гигантская страна больших возможностей и реализовать себя в ней можно только на основе высокого интеллекта и трудоспособности. Поэтому уже на младших курсах они участвуют в совместных начинаниях «университет — социальные проекты», являются разработчиками оригинальных стартапов, заявляют о себе на «круглых столах» с участием ученых, представителей китайского бизнеса и административных структур.

Как встречают гостей в китайском университете

– Все тридцать дней моего пребывания в Шанхае были счастливыми днями общения, дискуссий, дружелюбия и заботы. Мои новые друзья, как студенты, так и преподаватели, были образцом гостеприимства. Было продумано все — от комфортабельного гостевого блока в многоэтажном здании для иностранных специалистов до таких «мелочей», как сертификат для питания и покупок в многочисленных кафе и магазинчиках университета. С чувством большой теплоты и симпатии вспоминаю председателя комитета отделений общественных наук Шанхайского университета профессора Ю Янга (Yu Yang), который сделал все, чтобы моя работа на факультете социальных наук была максимально эффективной и комфортной, очаровательную госпожу Цю Хайянь (Qiu Haiyan), квалифицированного преподавателя с хорошим знанием английского и русского языков, и, конечно же, директора Факультета общественных наук Шанхайского университета профессора Сунь Вэйпина (Sun Weiping), интеллигентного, умного и улыбчивого человека, который в торжественной обстановке вручил мне сертификат профессора-консультанта Шанхайского университета.

В целом от общения с Шанхаем осталось ощущение чего-то динамичного, полного силы и спокойной уверенности в будущем. Вспоминаю картинку площади Вайтань, расположенной вдоль набережной центральной реки Шанхая Хуанпу. Такого скопления людей я не видел никогда и нигде. Плотной массой десятки тысяч людей двигались вдоль набережной с тем, чтобы насладиться ярким зрелищем великолепного ансамбля небоскребов Пудонга, расположенных на противоположном берегу. Это была своеобразная Мекка восхищения и гордости китайцев за свою страну, совершившую головокружительный скачок из нищеты и отсталости прошлого века к яркому процветанию и прогрессу века нынешнего.

Я почувствовал это настроение народа, уверенного в себе, уверенного в том, что о нем думают и реально заботятся, что все высокие обещания, данные ему, выполняются последовательно и честно. Честно и последовательно выполнять обещания, данные народу (при всех проблемах и сложностях нашего времени), и творчески созидать — может быть, в этом и состоит суть китайского социализма.