Игра в рулетку, или Как правильно покупать кулинарию в супермаркетах?

Учитывая современный ритм жизни, многие из нас перестают готовить дома. Но мы находим выход и приобретаем готовые блюда в супермаркете. Это удобно и значительно дешевле ресторанных изысков. Едой из магазинов можно не просто перекусить, но и с большим удовольствием пообедать или поужинать всей семьей. И даже несмотря на то, что это вкусно и удобно, мы не перестаем задаваться вопросами: насколько это качественно и безопасно? На что обращать внимание и что делать в случае отравления?

Какие блюда можно увидеть на прилавке?

Сегодня многие супермаркеты предлагают широкий ассортимент кулинарной продукции. Самые популярные блюда — это салаты «Оливье», «Селедка под шубой», корейские морковные салаты, диетические салаты из морепродуктов. Пользуются спросом и мясные и рыбные блюда, полуфабрикаты — котлеты, биточки, жареная курица и многое другое. Из представленных гарниров традиционно одесситы покупают гречневую кашу, макароны, запеченный картофель, пюре, отварной рис.

Цены на готовые блюда в супермаркетах относительно не высокие. К примеру, за 100 г гарнира можно заплатить — от 4 до 8 грн., салаты и овощные ассорти выйдут — от 7 до 20 грн. за те же 100 г, а вот мясная продукция и десерты стоят дороже — от 15 до 30 грн. за 100 г.

Кто отвечает за качество?

Во многих магазинах Одессы кулинария готовится на месте — в конкретном супермаркете, или в цехах, которые аккредитованы по системе НАCCP (стандарт, отвечающий за безопасность продукции).

Проверяет качество готовой продукции старший продавец или технолог отдела кулинарии. Они контролируют сроки годности и условия хранения товара в соответствии с декларацией производителя. Единого срока хранения продукции нет. Для каждой группы товаров сроки определены нормативной документацией (ТУ, ТИ, ДСТУ).

Правила хранения готовой еды

В магазинах каждый продукт должен находиться в соответствующих условиях. К примеру, готовая рыба хранится при температуре — от 0 до +2 градусов. Мясо и мясные полуфабрикаты — также не выше +2. Для салатов, гарнира, десертов и хлебобулочных изделий допустима температура — от +4 до + 6 градусов.

А срок хранения готовых блюд — всего 12 часов. Рыба и мясо могут стоять на витрине не больше суток, а вот хлеб и мучные изделия — от 48 до 120 часов, в зависимости от состава продукта.

После истечения срока хранения, продукция должна быть списана и утилизирована в специальные контейнеры.

Как правильно выбрать кулинарию в супермаркете?

Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид и запах предлагаемых блюд. Любой продукт должен вызывать аппетит. Не рекомендуется покупать еду, если ее края обветренные и сухие, а майонез или соус пожелтели. Также не стоит брать овощные салаты, которые уже «пустил сок». Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу и дегустировать продукты. Спрашивайте о сроках и методах приготовления блюда. Во многих супермаркетах Одессы вам не откажут в этом. Обращайте внимание на дату и время изготовления. Чем разнообразнее кулинарная продукция, тем короче сроки ее хранения. В каждой емкости, в которой товар лежит на прилавке, должен быть стикер с информацией. Если его нет — это нарушение. Посмотрите, как готовят еду. Многие супермаркеты делают окна между торговым залом и цехами, чтобы покупатели могли наблюдать за процессом изготовления блюд. Старайтесь покупать еду в проверенных местах. Исключите из своего списка уличную еду в не внушающих доверия ларьках и киосках. Есть большая вероятность того, что там не соблюдают санитарные нормы.

Если продукт не понравился или был испорчен

Если товар не подошел или оказался испорченным, его всегда можно вернуть. Для этого необходимо обратиться к администратору и иметь при себе чек. Бывают случаи, когда супермаркет возвращает деньги без чека, если видит, что это их товар.

Что касается отравлений, то в такой ситуации можно подавать в суд. Но для этого должны быть: справка из медучреждения об отравлении, экспертиза продукта и товарный чек. Также можно привлечь свидетелей или предоставить упаковку или стикер от покупаемой продукции в супермаркете. Кроме суда, рекомендуется написать жалобу в городской департамент защиты прав потребителей.

Важно знать!

Управление защиты прав потребителей Одессы и области

Телефон: (048) 716-13-01, (048) 740-75-90.

Время работы: понедельник — пятница — с 9.00 до 17.30, обеденный перерыв — с 13.00 до 13.30.

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